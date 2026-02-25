Prima pagină » Economic » O nouă „victorie” marca Bolojan la început de 2026. România este în continuare campioana inflației din Uniunea Europeană

O nouă „victorie” marca Bolojan la început de 2026. România este în continuare campioana inflației din Uniunea Europeană

25 feb. 2026, 14:51, Economic
O nouă „victorie” marca Bolojan la început de 2026. România este în continuare campioana inflației din Uniunea Europeană

România continuă să fie și în 2026 țara cu cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, la un nivel aproape dublu față de următoarea țară din clasament. Deși datele publicate de Eurostat arată că rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2% în ianuarie 2026, rămânem statul cu cele mai mari scumpiri și o inflație record de 8,5%. 

Inflația din România continuă să fie cea mai mare din Uniunea Europeană și a ajuns până la nivelul de 8,5% în luna ianuarie. Cele mai mici rate ale inflației au fost înregistrate în Franța, 0,4%, Danemarca, 0,6%, Finlanda și Italia, ambele cu 1,0%. La polul opus s-a aflat România cu 8,5%, Slovacia, 4,3% și Estonia 3,8%. Comparativ cu situația din decembrie 2025, rata anuală a inflației a scăzut în 23 de state membre, inclusiv România, a rămas stabilă într-o țară și a crescut în alte trei state.

Sursa: Eurostat

La nivelul zonei euro, rata anuală a inflației a fost de 1,7% în ianuarie 2026, în scădere față de 2% în decembrie 2025. Datele Eurostat mai arată că, în ianuarie 2026, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflaței în zona euro a venit din partea serviciilor (+1,45 puncte procentuale, pp), urmate de produsele alimentare, alcool și tutun (+0,51 pp), bunuri industriale neenergetice (+0,09 pp) și energie (-0,39 pp).

Prețurile din România au explodat în ianuarie. Energia, în topul scumpirilor

De asemenea, în datele pentru România se reflectă mai ales scumpirile din domeniul energiei electrice, care s-a majorat cu 59,33%, după eliminarea schemei de sprijin privind plafonarea prețurilor energiei electrice. Conform datelor Institutului Național de Statistică (INS), în luna ianuarie 2026, comparativ cu aceeași lună din anul precedent, rata anuală a inflației a scăzut ușor, la 9,62%. În plus, majorări de prețuri au existat și la mărfurile alimentare, care s-au scumpit cu 7,86% în ianuarie 2026, față de ianuarie 2025, și cu 0,91% față de decembrie 2025. La această categorie, cel mai mult s-au scumpit cacao și cafeaua, cu 25,27% în ianuarie 2026 față de ianuarie 2025. Ouăle s-au scumpit de asemenea în prima lună din 2026 cu 13% față de anul trecut, pâine cu aproape 10%, iar laptele cu 11%.

Sursa: Institutul Național de Statistică

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
12:43
Orașul din România în care un teren se vinde cu 5 lei/mp. Suprafața utilă este de 9.732 mp și există posibilitatea de parcelare
ECONOMIE Bursa de la București bate toate bursele din Europa la câștigurile investitorilor. Franța și Germania roșesc de invidie. Cum s-a ajuns aici
11:17
Bursa de la București bate toate bursele din Europa la câștigurile investitorilor. Franța și Germania roșesc de invidie. Cum s-a ajuns aici
ECONOMIE INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,2% în 2025. Care e serviciul care a înregistrat o creștere
10:19
INS: Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piață prestate populației a scăzut cu 2,2% în 2025. Care e serviciul care a înregistrat o creștere
FLASH NEWS Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
09:10
Alexandru Nazare: Un nou obiectiv major atins: am adoptat ieri pachetul de relansare economică. România trece la următoarea etapă de dezvoltare
TEHNOLOGIE Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
18:42
Meta a încheiat un acord de 60 miliarde de dolari cu AMD pentru achiziționarea de cipuri în ciuda crizei „AI bubble”
ECONOMIE România va rămâne cu o singură rafinărie de benzină și motorină funcțională peste câteva zile. Ce se întâmplă cu celălalte două unități din țară
15:55
România va rămâne cu o singură rafinărie de benzină și motorină funcțională peste câteva zile. Ce se întâmplă cu celălalte două unități din țară
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Ar putea exista de două ori mai multe specii de vertebrate pe Pământ. Cum este posibil?
VIDEO Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
16:23
Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
REACȚIE Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
16:08
Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
SCANDAL Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
16:07
Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
FLASH NEWS Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
16:03
Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
16:02
Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
EDUCAȚIE Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
15:55
Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe