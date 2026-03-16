PSD spune că a găsit 2,3 miliarde de lei „uitate” de Finanțe pentru pensii și ajutoare sociale

16 mart. 2026, 13:21, Știri politice
PSD a depus mai multe amendamente la proiectul bugetului de stat pe 2026 și susține că a identificat 2,3 miliarde de lei venituri suplimentare care nu apar în calculele Ministerului Finanțelor. Social-democrații spun că banii ar putea acoperi integral un pachet de măsuri sociale și ar putea compensa unele schimbări fiscale propuse de Guvern.

Prima sursă de bani indicată de PSD este recuperarea unei părți din arieratele la contribuțiile sociale. Potrivit amendamentelor, restanțele agenților economici la contribuțiile de asigurări sociale ajung la aproximativ 3,7 miliarde de lei. PSD propune ca statul să recupereze cel puțin 1,3 miliarde de lei din această sumă.

Social-democrații susțin că aceste restanțe reprezintă bani opriți din salariile angajaților pentru contribuția la pensii, dar care nu au ajuns la bugetul statului.

A doua sursă de venit propusă de PSD este o creștere a încasărilor din TVA cu încă un miliard de lei. Argumentul invocat este scumpirea combustibililor, care duce automat la încasări mai mari din TVA pe întreaga piață a carburanților, una dintre cele mai mari din economie.

În total, cele două măsuri ar aduce 2,3 miliarde de lei în plus la buget, potrivit calculelor PSD.

Banii ar merge către pachetul social

Din această sumă, social-democrații spun că 1,1 miliarde de lei ar trebui să completeze finanțarea pachetului de solidaritate propus pentru 2026.

Amendamentele vizează, printre altele:

  • sprijin pentru familiile cu venituri mici și copii

  • ajutoare pentru familiile care au în întreținere copii cu dizabilități

  • un ajutor financiar pentru aproximativ 2,8 milioane de pensionari din sistemul public.

PSD susține că bugetul actual al Ministerului Muncii nu acoperă integral aceste măsuri. Potrivit calculelor din amendamente, după alocările deja aprobate rămâne un deficit de aproximativ 1,1 miliarde de lei pentru implementarea completă a programelor sociale.

PSD vrea și eliminarea CASS pentru unele categorii

Un alt amendament depus de PSD propune eliminarea contribuției la sănătate (CASS) pentru mai multe categorii:

  • mamele aflate în concediu de creștere a copilului

  • veteranii și văduvele de război

  • foștii deținuți politici

  • persoane persecutate politic

  • personalul monahal al cultelor recunoscute.

Social-democrații spun că măsura reprezintă „un gest de dreptate socială” și că impactul bugetar este relativ mic comparativ cu beneficiul social.

În același pachet apar și alte propuneri punctuale, cum ar fi ajutorul one-off pentru pensionarii militari cu pensii sub 3.000 de lei, dar și 100 de milioane de lei pentru brățările electronice folosite în sistemul de supraveghere judiciară.

Amendamentele vin pe fondul tensiunilor din coaliție

Propunerile PSD apar într-un moment tensionat în coaliția de guvernare, unde discuțiile despre buget au provocat schimburi de acuzații între partenerii de guvernare. Social-democrații susțin că există bani pentru măsuri sociale dacă statul își îmbunătățește colectarea și dacă Ministerul Finanțelor ia în calcul veniturile suplimentare generate de evoluția pieței.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a spus, duminică, la Antena 3 CNN, că social-democrații nu au intrat în Coaliția de guvernare pe post de ficus, referindu-se la legea bugetului de stat pe 2026.

„Noi avem astăzi un buget de dreapta, făcut după chipul și asemănarea domnului Bolojan, un buget care duce grijă până la urmă oamenilor bogați, dar care nu protejează absolut deloc oameni obișnuiți. Știți, noi reprezentăm cam 46% din ponderea coaliției de guvernare. Domnul Bolojan este președintele PNL, dar este premier și cu voturile PSD. Deci aici ar trebui să discutăm și despre ponderea pe care politicile de stânga social-democrate le are în această pondere în guvernare”, a spus liderul PSD.

Proiectul bugetului pentru 2026 urmează să fie dezbătut în Parlament, iar amendamentele depuse de partide vor fi analizate în comisiile de specialitate înainte de votul final.

