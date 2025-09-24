Povestea unui român care a muncit timp de 15 ani în ITALIA: A dormit în gară, a lucrat pe șantier și în fabrici, până când soarta i-a surâs

Un ieșean în vârstă de 39 de ani, pe nume Mihai, a învățat nu doar că „meseria e o brățară de aur”, dar și că „nicăieri nu e ca acasă”. A trăit și a muncit timp de 15 ani în Italia, la Torino. A plecat pentru o viață mai bună de la vârsta de 24 de ani.

A dormit multe nopți în gară și în săli de așteptare, aplicând pentru mai multe poziții, și de multe ori, fără succes. Din dorința de a învăța, cu gândul că într-o zi se va întoarce acasă mai împlinit, l-a făcut să nu se dea bătut.

Așadar, a lucrat pe șantiere, în fabrici și în patiserii.

„Am lucrat pe şantiere, în fabrici, dar simţeam că nu acolo mi-e locul. Am plecat acolo fără să cunosc foarte multe lucruri, la îndemnul altor prieteni. Am avut tot felul de promisiuni care nu s-au concretizat, de la oameni care au spus că îmi vor oferi locuri de muncă bine plătite. Am dormit multe nopţi în gări, în săli de aşteptare şi încercam să îmi găsesc de muncă. Eram toată ziua atent la anunţuri şi aplicam la orice poziţie. Aşa am ajuns să lucrez pe şantier, unde eram mai mult salahor, în fabrici, în patiserii, dar nu acolo îmi era locul, simţeam că este doar o perioadă de tranziţie în viaţa mea până când voi reuşi să mă stabilizez pe o activitate care îmi place şi mă ajută să-mi asigur un trai decent”, a povestit ieşeanul.

Într-o zi, când lucra la patiserie, un client l-a întrebat dacă nu ar dori să fie angajat într-un salon de tip barber shop, adică, într-o frizerie.

„Nu aveam pregătirea necesară, nu am tuns niciodată pe nimeni până atunci, dar am zis să încerc. Am reuşit să obţin, cu ajutorul acestui italian, care acum îmi e prieten, şcolarizare gratuită, iar după finalizarea studiilor m-a angajat la salonul lui. Acolo am muncit aproximativ 10 ani şi se câştiga destul de bine”, a mai povestit Mihai pentru Adevărul.

După 15 ani petrecuți în Italia, ieșeanul a reușit să strângă banii necesari şi să îşi deschidă propria afacere, în Iaşi.

„Chiar dacă duceam o viaţă bună, mereu mi-am dorit să mă întorc acasă, unde aveam familia şi prietenii. Cu banii pe care i-am strâns, m-am decis să risc şi să încerc să îmi deschid propriul salon, în care să le ofer clienţilor cele mai bune servicii. Astfel, mi-am deschis un barber shop, în care lucrez atât eu, cât şi alte două persoane, iar afacerea merge destul de bine. Românii sunt interesaţi de serviciile de calitate, chiar dacă sunt puţin mai costisitoare. Nu am de gând să mă opresc aici. În viitor îmi doresc să deschid şi alte astfel de locaţii în oraş”, a relatat Mihai.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă: Experiența unei românce care s-a angajat ca „badantă” în Italia: „Pe zi lucrez 15 ore, 6 zile pe săptămână, NIMIC nu am primit în plus…”