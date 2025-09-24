Prima pagină » Social » Experiența unei românce care s-a angajat ca „badantă” în Italia: „Pe zi lucrez 15 ore, 6 zile pe săptămână, NIMIC nu am primit în plus…”

24 sept. 2025, 19:02, Social
Foarte multe românce tinere pleacă în Italia, cu speranța că vor găsi un loc mai bine plătit. Majoritatea se angajează ca „badante”, îngrijitoare de bătrâni. Unele ajung să locuiască la domiciliul persoanelor octogenare asistate.

Din păcate, multe muncesc până la epuizare, pe salarii mici. Întrebarea unei românce care lucrează ca îngrijitoare în Italia a atras atenția opiniei publice.  Ea a întrebat pe un grup de Facebook despre regulile reale și legale privind obligațiile și drepturile îngrijitoarelor de vârstnici.

„Lucrez la post fix, am numai două ore libere în fiecare zi și duminica, în cursul zilei. Știe cineva care sunt regulile reale și legale?”

Multe îngrijitoare lucrează 15 ore pe zi, 6 zile pe săptămână

O altă româncă, tot de profesie îngrijitoare, i-a răspuns că lucrează de la 08:00 până la 19:30, de luni până sâmbătă. A precizat că lucrează 15 ore pe zi și că nu primește niciun bonus. Are liber doar duminica:

„La mine, de când lucrez e așa: 2 ore libere pe zi, sâmbăta am zi liberă, adică de la 8 dimineața, până la 19:30 seara și sâmbăta când mă întorc deja lucrez. Pe zi lucrez 15 ore, nimic în plus nu mi-au plătit vreodată, toate zilele de joi am lucrat, nimic nu am primit în plus…”

În Contractul Colectiv Național de Muncă, sunt specificate toate drepturile privind orarul de muncă, orele și zilele libere de care pot beneficia conform legislației în vigoare. Programul de lucru este conform CCNL, art. 14, alin. 1 (a), de maxim 10 ore zilnic și un total de nu mai mult de 54 de ore săptămânal.

Zilnic, lucrătorul/lucrătoarea are dreptul de o pauză de odihnă timp de 2 ore. În timpul acestor două ore lucrătoarea este liberă să facă ce dorește, inclusiv să părăsească domiciliul angajatorului. Potrivit art. 13 din CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) săptămânal, lucrătorul/lucrătoarea care locuiește la domiciliul asistatului are dreptul la un număr de 36 de ore libere distribuite astfel, conform acordului stabilit cu angajatorul:

  • 24 de ore duminica;
  • 12 ore în oricare altă zi a săptămânii.

Potrivit Rotalianul,  îngrijitoarele au dreptul să-și ia liber duminica, fiind chiar obligatoriu. Numai dacă este ea de acord, la cererea angajatorului, poate lucra duminica, dar cu condiția să recupereze ziua liberă în ziua următoare a săptămânii. De asemenea, trebuie să primească o plată majorată cu 60% din valoarea de plată a unei zile de lucru pentru duminica lucrată.

Dacă lucrătoarea este de acord să lucreze în cele 12 ore libere (de obicei în ziua de joi a săptămânii), aceasta va primi o plată majorată cu 40% sau își va lua liber în altă zi. Îngrijitoarele care nu locuiesc la domiciliul angajatorului („colf o badante non convivente”), programul de lucru va fi unul de maxim 8 ore zilnic, pentru un total de 40 de ore pe săptămână.Orele de lucru vor putea fi distribuite pe o perioadă de 5 sau 6 zile lucrătoare, de luni până vineri sau de luni până sâmbătă.

Sursa Foto: Shutterstock

