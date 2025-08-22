Prima pagină » Economic » Președintele Fed sugerează că ar putea reduce DOBÂNZILE în SUA /„Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări”

22 aug. 2025, 20:34, Economic
Președintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, a sugerat, vineri, că ar putea urma o reducere a dobânzii de referință în Statele Unite, deși a avertizat că persistă incertitudinea la nivel economic.

Într-un discurs rostit în Jackson Hole, statul Wyoming, președintele Fed a notat că există “modificări masive” la nivel fiscal, comercial și în materie de imigrație. Powell a constatat că piața muncii rămâne într-o stare bună și să economia Statelor Unite demonstrează ”reziliență”, dar a avertizat asupra riscurilor încetinirii activităților economice. Tarifele vamale creează riscurile reactivării inflației, ceea ce ar putea crea scenariul stagflației, pe care Fed vrea să îl evite.

”Condițiile ne permit să luăm în considerare anumite modificări în materie de politică monetară. Cu toate acestea, ținând cont de faptul că politicile noastre sunt într-o zonă restrictivă, perspectivele de bază și modificarea echilibrului riscurilor ne-ar putea permite să ajustăm politica monetară”, a subliniat Jerome Powell.

Donald Trump exercită de mult timp presiuni asupra Rezervei Federale, instituția bancară centrală din Statele Unite, cerând reducerea dobânzilor de referință. Liderul de la Casa Albă l-a numit în mai multe rânduri ”incompetent” pe președintele Fed, Jerome Powell, care, în schimb, a argumentat că nu poate relaxa politica monetară din cauza instabilității generate de politicile comerciale aplicate de Trump.

În iulie, Rezerva Federală (Fed), instituția bancară centrală din Statele Unite, a decis, miercuri, menținerea nivelului dobânzii de referință în intervalul 4,25%-4,50%, argumentând că inflația rămâne relativ mare, iar perspectivele economice sunt incerte, în contextul tarifelor comerciale aplicate de președintele Donald Trump.

