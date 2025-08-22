Rusia anunță că NU este programat niciun summit Putin-Zelenski /„Agenda nu este pregătită deloc”

Administrația de la Moscova a semnalat, vineri, că președintele Vladimir Putin este pregătit de o întrevedere cu omologul său rus, Volodimir Zelenski, subliniind însă că în momentul de față nu se întrunesc condițiile pentru un astfel de summit.

”Președintele Putin a spus clar că este pregătit să aibă o întrevedere cu Zelenski dacă această întrevedere va avea o agendă prezidențială. În acest moment, nu este programată nicio întâlnire. Putin este pregătit să aibă o întâlnire cu Zelenski, atunci când va fi pregătită agenda pentru un summit, iar această agendă nu este pregătită deloc. Președintele Trump a sugerat, după întâlnirea din Anchorage, mai multe puncte pe care noi le împărtășim, iar asupra unora am decis să demonstrăm o anumită flexibilitate. Când președintele Trump a discutat aceste puncte la Washington cu Zelenski și cu susținătorii săi europeni, a fost foarte clar pentru toată lumea că au fost anumite principii despre care Washingtonul crede că trebuie acceptate, printre care se numără imposibilitatea admiterii Ucrainei în NATO, discutarea problemelor teritoriale, iar Zelenski a spus «nu» la toate acestea”, a afirmat Serghei Lavrov într-un interviu acordat postului NBC News.

Președintele SUA, Donald Trump, a sugerat că Vladimir Putin și Volodimir Zelenski se pot întâlni fără el.

”Vom afla ce vrea președintele Vladimir Putin în următoarele săptămâni. Este posibil să nu vrea să ajungă la un acord. Sper că președintele rus, Vladimir Putin, va avea o abordare bună, iar dacă nu, va fi o situație dificilă. Sper că președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, va face ceea ce trebuie să facă, trebuie să arate și el puțină flexibilitate. Este o mare mizerie, declanșată în totalitate de Joe Biden, este un război care nu ar fi trebuit să se producă, au murit milioane de oameni, Ucraina a fost distrusă. Eu sper că Volodimir Zelenski și Vladimir Putin sunt bine, nu cred că vor fi buni prieteni vreodată, dar sunt bine acum. Noi organizăm o întâlnire cu Putin și Zelenski, dar deciziile le vor aparține în totalitate”, a declarat Donald Trump.

