Mișcarea de opoziție Sahra Wagenknecht (BSW) a solicitat audierea în Bundestag, Camera inferioară a Parlamentului Germaniei, a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru atacurile care au vizat gazoductele Nord Stream.

”Avem nevoie de crearea unei comisii de anchetă în Bundestag privind atacul asupra gazoductului Nord Stream, care este o formă de terorism de stat”, a afirmat fosta deputată Sahra Wagenknecht, liderul partidului BSW. ”Ar trebui audiat inclusiv președintele Volodimir Zelenski în Bundestag”, a subliniat Sahra Wagenknecht, citată de publicația Frankfurter Allgemeine Zeitung. ”Este absurd ca Germania să ofere Ucrainei asistență de miliarde de euro, dar să nu îi ceară niciodată explicații lui Volodimir Zelenski. Ar trebui să se pună și problema despăgubirilor”, a subliniat Sahra Wagenknecht.

Autoritățile italiene au arestat un cetățean ucrainean suspectat că ar fi unul dintre autorii atacurilor asupra gazoductelor Nord Stream 1 și 2, care fac legătura între Rusia și Germania. Suspectul, Serhiy K., a fost arestat de agenți ai poliției italiene în orașul Rimini. Este vorba de un cetățean ucrainean suspectat că este unul dintre principalii autori ai atacurilor asupra gazoductelor Nord Stream în septembrie 2022. Individul a fost arestat în baza unui mandat european.

Occidentul a atribuit Rusiei atacurile asupra gazoductelor Nord Stream 1 și 2, deși Statele Unite criticaseră constant Germania pentru intenția extinderii importurilor de gaz rusesc. În schimb, Moscova a atribuit atacurile Occidentului, acuzând Marea Britanie de implicare directă.

”Serviciile noastre de informații dispun de probe care sugerează că atacul a fost comis și coordonat de specialiști militari britanici. Există dovezi că Marea Britanie este implicată în sabotaj, într-un act terorist asupra infrastructurii energetice esențiale, o rețea care nu este a Rusiei, ci este internațională”, acuza în noiembrie 2022 Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Președinției Rusiei.

