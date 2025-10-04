Prima pagină » Economic » Românii caută soluții alternative pentru încălzire, precum centrala de GAZ. Câți metri cubi consumă pe zi pentru a încălzi un apartament cu 3 camere

04 oct. 2025, 22:22, Economic
Centrala de gaz nu are un consum fix, fiind o soluție ideală pentru românii care vor să aibă factură mai mică la căldură. Este o alternativă de încălzire pe durata iernii. Variază în funcție de randament, tipul de construcție și regimul termic setat. Amplasată într-un apartament izolat, cu ferestre termopan și cu pereții exteriori protejați, consumă semnificativ mai puțin.

În cazul în care temperatura este menținută la 22-23 de grade Celsius, centrala va funcționa mai des decât la 20 de grade Celsius. În condensare, randamentul mediu al centralelor moderne ajunge la 90-95%, transformând energia gazului în căldură utilă.

Cât consumă o centrală de gaz pentru a încălzi un apartament cu 3 camere

Modelele mai vechi pot să aibă randament scăzut la 75-80%, ceea ce presupune creșterea consumului zilnic. Pentru a fi încălzit corect, apartamentul are nevoie de circa 50-70 W pe metru pătrat. În cazul unui apartament de 50 metri pătrați,  cu două camere, este necesară în jur de 3 – 3,5 kW de energie termică.

Un apartament de 70 metri pătrați, cu trei camere, are nevoie de 4,5 – 5 kW. O centrală de 24 kW poate funcționa într-o zi friguroasă decât între 4 și 8 ore. Nu merge la putere maximă.  Dacă consumă 1,1 – 1,3 metri cubi de gaz pe oră la sarcină medie, consumă circa 5-7 metri cubi de gaz pe zi pentru a încălzi un apartament de două camere și circa 7-10 metri cubi de gaz pe zi pentru a încălzi unul cu trei camere.

Pentru a economisi, proprietarii trebuie să folosească un termostat programabil, să aerisească corespunzător caloriferele și să mențină temperatura camerei constantă. Dacă temperatura interioară se reduce cu 1 grad Celsius, consumul scade cu 5-6%. Se recomandă închiderea ușilor și izolarea ferestrelor pentru camerele mai reci, potrivit Playtech.

