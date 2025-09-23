Prima pagină » Actualitate » Sfaturi despre cum să îți pregătești CENTRALA termică pentru sezonul rece

Sfaturi despre cum să îți pregătești CENTRALA termică pentru sezonul rece

23 sept. 2025, 14:57, Actualitate
Apropierea sezonului rece și mai ales preconizata scădere a temperaturilor îi determină pe specialiști să reamintească proprietarilor de locuințe că trebuie să-și verifice centralele termice. Pentru a evita defecțiuni costisitoare și a asigura un consum eficient de energie, centralele trebuie pregătite corespunzător pentru iarna care urmează.

Iar o centrală termică atent verificată înseamnă siguranță și confort, dar și facturi mai mici la energie.

De ce este importantă revizia tehnică

Revizia tehnică a centralei termice se face de către un tehnician autorizat, care trebuie să controleze arzătorul, pompa, schimbătorul de căldură, sistemul de automatizare și senzorii de gaze. Verificarea noxelor este esențială pentru prevenirea incidentelor.

„Verificările tehnice periodice sunt echivalentul reviziilor auto. Așa cum schimbi cureaua de distribuție, trebuie să cureți filtrele și camera de ardere la o centrală”, explică inginerul Emilian Găină.

Cu timpul, într-o centrală termică se depune praf, care împreună cu impuritățile reduc randamentul instalației. Din acest motiv filtrele de apă și aer trebuie curățate periodic.

Un detaliu aparent minor, dar care poate bloca funcționarea întregului sistem este presiunea din circuit, care se verifică în mod constant. Manualul producătorului rămâne cea mai sigură sursă de informații privind parametrii de funcționare și codurile de eroare.

La fel de important rămâne și reglarea termostatului. Modelele programabile sau inteligente ajustează consumul în funcție de prezența locatarilor și pot reduce semnificativ cheltuielile.

În plus, izolarea țevilor expuse frigului previne pierderile de căldură și riscul de îngheț al apei.

Pentru sistemele pe combustibil solid, coșul și camera de ardere trebuie se curăță cel puțin o dată pe an, operațiune ce poate fi făcută doar de un coșar autorizat. Această verificare elimină depunerile inflamabile și asigură tirajul necesar.

Atenție la ofertele ce par tentante!

Proprietarii de centrale termice trebuie să fie atenți și la ofertele tentante de reparații ieftine, venite de la persoane fără pregătire și autorizație.

Lipsa unei facturi și a garanției sau folosirea unor piese de proveniență incertă ori recomandări periculoase – cum ar fi dezactivarea senzorilor – sunt semne clare că lucrarea nu este făcută de un profesionist, iar siguranța dumneavoastră e în pericol, arată România TV.

