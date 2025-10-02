Cum să reduci factura la energie electrică. Ce trebuie să faci dacă ai centrală de apartament

Factura la încălzire reprezintă un motiv de îngrijorare pentru mulți români, în contextul apropierii sezonului friguros de iarnă. Creșterea TVA și scumpirea gazelor ori energiei electrice îi poate face pe mulți să scoată sume importante din buzunar.

Centrala termică de apartament este cea mai eficientă sursă de încălzire pe timpul iernii, dar este nevoie ca utilizatorii să urmeze un plan simplu ca să evite un consum foarte mare și să economisească bani. Experții în eficiență energetică atrag deci atenția asupra unei greșeli frecvente pe care o fac utilizatorii de centrale termice de apartament. Ei setează nivelul de căldură laa o temperatură mult mai mare decât cea necesară. Temperatura corectă, recomandată deci pentru încălzirea locuinței este de 21–22°C în camerele de zi și 18–19°C în dormitoare. Fiecare grad în plus peste aceste valori înseamnă o creștere a consumului de gaz cu 6–7%.

Apoi, un termostat inteligent sau programabil permite controlul mai eficient al centralei termice. El poate fi setat astfel încât temperatura să scadă noaptea sau atunci când casa este goală. În plus, prin setările termostatului, temperatura crește cu puțin timp înainte ca ocupanții casei să ajungă acasă. Astfel, scade și factura la încălzire.

O altă recomandare este pentru calorifere. Este important ca instalația de încălzire să fie corect întreținută, pentru a evita risipa de energie. Astfel, caloriferele neaerisite consumă mai mult pentru a oferi acceași cantitate de căldură.

De aceea, se recomandă verificarea și aerisirea periodică a instalației de încălzire pentru o eficiență maximă.

Și izolarea termică a locuinței este importantă, deoarece geamurile, ușile și pereții exteriori reprezintă principalele surse prin care căldura se pierde iarna. O izolare corectă a ferestrelor și folosirea unor perdele groase pot ajuta la menținerea unei temperaturi stabile. Nu în ultimul rând, se recomandă întreținerea corespunzătoare a centralei termice prin revizia periodică, cu specialiști autorizați, care să depisteze și să prevină eventuale defecțiuni. Filtrele murdare sau depunerile de calcar pot să îngreuneze funcționarea și pot să crească factura la încălzire.

