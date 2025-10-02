TABEL | Cât vom plăti lunar pentru căldură la iarnă, dacă avem centrală termică, în funcție de câte ore o folosim zilnic și de numărul camerelor

Apropierea sezonului rece reprezintă o grijă în plus pentru români, mai ales în cazul facturilor. Gândul vă propune un tabel cu calcule pentru a afla cât trebuie să scoți din buzunar în funcție de câte ore ții centrala pornita, dar și de numărul camerelor.

La un preț al gazului de 0.31 ron / kWh (TVA inclus), preț plafonat/de referință folosit de furnizori în 2025, cu o eficiență a centralei de 90%, mai exact pentru 1 1 kWh termic livrat, centrala consumă ≈1/0.9 = 1.11 kWh gaz ți cu o putere termică per cameră de 1.2 kW, au reieșit următoarele rezultate.

Cât vom plăti iarna aceasta la căldură dacă avem centrală termică

Vă prezentăm mai jos un tabel în care au fost analizate scenarii de la o garsonieră, până la o locuință cu 5 camere, iar calculele au fost făcute dacă centrala va fi pornită 4, 8, 12 sau 24 de ore.

Pentru o garsonieră dacă centrala va fi pornită timp de 4 ore pe zi, costul lunar ar fi de 49.60 de lei, însă dacă proprietarul va ține centrala pornită 24 de ore, acesta va scoate din buzunar 297.60 lei.

La un apartament cu două camere, pentru 4 ore factura pe o lună va fi de 99.20 de lei, cu 320 kWh/lună consumați, iar pentru a beneficia de căldura centralei 24 de ore, costul la final de lună va fi de 595.20 lei.

Pentru o cameră în plus prețul crește, la trei camere, pentru 4 ore costul total estimat este la 148.80 lei pe lună, iar pentru 24 de ore 892.80 de lei.

La patru camere, cel mai mic preț pentru 4 ore de funcționare pe zi este de 198.40 de lei, iar pentru a funcționa 24 de ore veți scoate din buzunar suma de 1190.40 de lei.

Ultima variantă prezentată în tabel reprezintă o locuință cu cinci camere, cu cele mai ridicate costuri. Pentru 4 ore suma finală va fi de 248.80 lei, iar pentru 24 de ore suma va fi de 1488.00 lei.

