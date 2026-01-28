Schimbare la vârful BNR după 25 de ani. Cine este Mugur Tolici, cel care va avea imprimată semnătura pe fiecare bancnotă din România

Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României, a anunțat pe pagina sa de Facebook, că, înceând de la 1 februarie 2026, Mugur Tolici va prelua funcția de director al Direcției Emisiune, Tezaur și Casierie (DETC) din cadrul Băncii Naționale a României.

Ion Nițu îi va ceda lui Mugor Tolici funcția de director al Direcției emisiune, tezaur şi casierie (DETC) din cadrul BNR. În postarea de pe rețelele de socializare, Cristian Popa a menționat că Tolici ”nu doar că este unul dintre directorii cu experiență internațională ai băncii, coordonând până acum o direcție importantă, ci este și un manager foarte bun, muncitor și proactiv. Iar, ca bonus pentru colecționarii de bancnote, are și o semnătură frumoasă”, a scris Popa.

Cine este Mugur Tolici. Cum arată CV-ul său

Tolici este absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, specializarea Finanţe-Bănci, promoţia 1993, iar în anul 2010 a obţinut titlul de doctor în economie în cadrul aceleiaşi instituţii. În 1998 a urmat cursurile unui program de afaceri internaţionale la Georgetown University din Statele Unite ale Americii.

Tolici și-a început cariera la Banca Naţională a României în anul 1994 și de-a lungul timpului a ocupat mai multe poziţii de conducere, printre care director al Direcţiei de politică monetară până în 1999, consilier al viceguvernatorului Cristian Popa în perioada 2000–2004 şi director de cabinet al guvernatorului Mugur Isărescu între decembrie 2004 şi martie 2008, după care a fost director adjunct al DETC timp de aproape doi ani. De asemenea, în perioada 2018–2019, Tolici a reprezentat România la Fondul Monetar Internaţional.

Într-o declaraţie transmisă de BNR, Mugur Tolici a transmis că preluarea conducerii Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie reprezintă o responsabilitate pe care şi-o va asuma cu profesionalism şi respect,

„Preluarea conducerii Direcţiei emisiune, tezaur şi casierie reprezintă o responsabilitate pe care mi-o asum cu profesionalism şi respect, aşa cum mi-am îndeplinit toate rolurile profesionale în cei peste 30 de ani de activitate în Banca Naţională”, a afirmat Mugur Tolici.

