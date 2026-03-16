Ce decizie a luat Gigi Becali după FCSB-Metaloglobus. „Îmi țin cuvântul: Nu mă bag”

Gigi Becali, patronul FCSB, a anunțat decizia luată imediat după FCSB-Metaloglobus.

Echipa roș-albastră a început play-out-ul cu o remiză pe teren propriu, 0-0, cu ultima clasată în sezonul regulat, Metaloglobus, scrie Prosport.

Gigi Becali insistă că nu se mai bagă la echipă. Undeva la 7.500 de oamen iau venit să vadă cum arată FCSB cu Mirel Rădoi antrenor principal.

Campioana a remizat acasă cu Metaloglobus, echipă care a încheiat clasamentul în sezonul regulat.

Gigi Becali a intrat în direct la televiziuni și a dat asigurări că se lucrează la echipă pentru sezonul viitor, dar el nu se implică deloc la echipă.

Becali a promis că, atât timp cât Mirel Rădoi este antrenor, el nu se mai implică în alcătuirea formației de star sau în ceea ce privește schimbările de la pauză.

„Lucrează ei (n.r. – la echipa pentru sezonul următor), nu eu. Nu am știut nici primul 11. El face tot. Nu vreau să cer primul 11, ca să nu zică… Și am încredere că o să o scoată la cap.

Acum face niște încercări, cred eu. Dacă, de exemplu, aveam 40 la sută posesie, da, că nu se poate, că cutare. Dar, la 80 ce poți să spui? Mă cert cu finul meu a doua oară? Dacă pe un om îl chemi să te ajute, vine să te ajute, dar nu mai stau, că am ofertă, numai până la finalul ăstuia… Nu vrea nici bani. Ce să îi spun, că a avut 80 la sută echipa?”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

„I-am spus lui Mihai: primul lucru bun pe care l-a făcut Domnul cu mine, nu mai stau să mă gândesc cine joacă, cine nu joacă… Ce schimbări să faci, nu mă mai doare capul cu nimic. Într-un fel, văd că e mai bine așa.

I-am spus ce ar fi să îi meargă treaba și să rămână, să facem treabă cu el? Spuneam că plăcerea e fotbalul, dar eu nu am fost niciodată înfocat și microbist de fotbal. Ca atare, nu mă duc pe stadion. Adrenalina nu duce bine la om, dă boală, nu sănătate. De ce mă băgam? Pentru că așa mergea treaba.

Acum am văzut că e o etapă nouă în care nu mai merge. Am făcut după ureche ce am crezut. Cred că va face treabă. Îmi spune Meme cum e la antrenamente, dar nici el nu știa echipa.

Pentru ce? Că s-a întâmplat un accident cu Metaloglobus? Dacă intra una, mai intrau trei-patru, că ieșeau la joc. Dacă nu vin rezultatele cu Mirel? Cât timp e Mirel la echipă, nu mă interesează nimic, așa cum am promis. Îmi țin cuvântul: nu mă bag”, a mai spus Becali.

