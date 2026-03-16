Cine este Natalie Musteață, câștigătoarea premiului Oscar cu scurtmetrajul Two People Exchanging Saliva. „Familia mea avea rădăcini teatrul românesc”

Ruxandra Radulescu
16 mart. 2026, 08:57, Actualitate
Natalie Musteață, regizoare și scenaristă româno-americană, s-a remarcat la cea de-a 98-a ediție a Premiilor Oscar, unde a câștigat la categoria Cel mai bun scurtmetraj live-action, pentru filmul „Two People Exchanging Saliva”. Distincția a fost acordată în mod excepțional la egalitate cu scurtmetrajul The Singers, un moment rar în istoria Oscarurilor.  Regizoarea, cu doctorat în istoria artei, este apreciată pe scena artei new-yorkeze pentru proiectele sale aflate la intersecția dintre artă contemporană și cinematografie experimentală.

Natalie Musteață, curator de artă, scriitoare și cineastă cu origini românești, a crescut „într-o familie românească de artiști și disidenți” venită în SUA via Franța, după cum a relatat chiar ea într-un interviu pentru www.like5.ro.

„Copilăria mea în New York a fost în mare parte cea a unui copil de imigranți, dar a fost și una plină de posibilități, în care curajul, determinarea și munca asiduă te pot duce departe. Deoarece familia mea avea rădăcini puternice în industria teatrală din România, am crescut jucând într-o companie de teatru off-Broadway numită The 52nd Street Project, dar nu mi-am imaginat niciodată că voi lucra în industria divertismentului”, a declarat Natalie Musteață pentru www.like.ro.

Înainte de succesul de la Oscar, Musteață era deja cunoscută în cercurile filmului independent și ale artei contemporane. Arta ei explorează teme precum dinamica de putere, relațiile interumane, dorința de control social, printr-un stil vizual minimalist.

Filmul, o coproducție franco-americană lansată în 2024, propune o satiră distopică despre o societate în care sărutul este interzis, iar relațiile dintre oameni sunt supuse unor reguli absurde și represive. Pornind de la această premisă, pelicula explorează teme precum dorința, controlul social și libertatea individuală.

Filmul „Two People Exchanging Saliva”, inclus în cinci mari festivaluri de film

Înainte de Oscar, scurtmetrajul a avut un parcurs impresionant în festivalurile internaționale.

Printre cele mai importante momente:

  • Premiera mondială: Festivalul de Film Telluride (2024)
  • AFI Fest – Grand Jury Prize pentru scurtmetraj
  • Clermont-Ferrand International Short Film Festival – Audience Award
  • San Francisco International Film Festival – Golden Gate Award
  • Tallgrass Film Festival – Best Narrative Short

Aceste premii au consolidat reputația filmului ca una dintre cele mai originale producții scurtmetraj ale ultimilor ani.

Natalie Musteață, artist conceptual de talie internațională

Pe lângă „Two People Exchanging Saliva”, Natalie Musteață a fost implicată în mai multe proiecte artistice și cinematografice în colaborare cu Alexandre Singh și alți artiști vizuali:

  • „Echo Chamber” (2022) – o instalație imersivă prezentată la MoMA PS1 din New York, utilizând proiecții 360° și sunet spațial pentru a explora izolarea digitală în era rețelelor sociale;
  • „Borders of Skin” (2023) – o serie de performance-uri video despre granițele corporale și politicile consimțământului, prezentată la Performa Biennial;
  • „Kinetic Dialogues” (2024) – colaborare cu Baletul Orașului New York pentru un proiect hibrid de dans contemporan și film
  • „Memory Palaces” – expoziție personală recentă combinând sculptură, sunet și proiecție video despre memoria colectivă a migrației est-europene.

Lucrările sale se situează la granița dintre cinema și artă contemporană și includ scurtmetraje experimentale prezentate în festivaluri internaționale, proiecții video cu instalații multimedia expuse în galerii de artă. Natalie participă și la colaborări interdisciplinare care îmbină teatrul, filmul și arta vizuală produsă live, în fața publicului.

FOTO: Facebook

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

Cele mai noi

Trimite acest link pe