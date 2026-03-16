Destinațiile de Paște pentru toate bugetele. Ce preț are o vacanță la mare sau la munte

16 mart. 2026, 09:39, Actualitate
A mai rămas mai puțin de o lună până la Paște, iar cei care se gândesc să plece au de unde să aleagă. Prețurile variază în funcție de destinație, dar și de facilitățile oferite, fie că este vorba despre mese, programe artistice, acces la spa și piscină sau locuri de joacă pentru copii. Față de alți ani, turiști nu s-au mai grăbit să rezerve vacanțele din timp.

Cele mai multe oferte de Paște sunt la malul mării. Cu toate că angajații de pe litoral așteaptă câteva mii de turiști de sărbători, încă mai sunt locuri libere de cazare, pentru toate buzunarele.

„Aceste pachete pornesc de la o mie de lei de persoană. Vorbim despre cazare pentru 3 nopţi cu mic dejun. Sunt pachte avantajoase. Cele mai solicitate sunt pachetele în hoteluri de 4 stele, pentru că acolo avem şi piscină interioară şi terapii SPA”a precizat Corina Martin, secretarul general  al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România, potrivit Observator News.

Care sunt prețurile pentru perioada sărbătorilor

Prețul pachetelor de pe litoral cresc în funcție de condiții și de facilitățile oferite. Un sejur de Paște la un hotel de patru stele din Mamaia, cu mic dejun inclus, cină festivă și program artistic, ajunge la 2.160 de lei pentru doi adulți, cu 2 nopți de cazare plus una gratuită.

La un alt hotel, tot de 4 stele din Eforie Nord, cu all inclusive, pachetele pleacă de la 1.750 de lei de persoană pentru 3 nopţi.

„Un discount de 15%, încă mai este posibil să se rezerve cu acest discount. Cazare cu toate mesele incluse, minibarul este inclus, ski barul va fi deschis pentru ospeţii noştri.

Va fi totul tradiţional, cum i-am obişnuit pe clienţii noştri. Accesul la SPA va fi inclus în aceste pachete, de asemenea masaje, terapii de infrumuseţare”, a spus Mihaela Clima, şef recepţie hotel de 4 stele, pentru sursa citată.

Oferte în Deltă și la munte

Pentru Paște există oferte și în Deltă. Sejururile pentru două persoane ajung până la 2.500 de lei. Pensiunile din Delta Dunării au lansat pachetele de Paște. La Murghiol, atât costă trei nopți de cazare cu mic dejun și cină festivă din noaptea de Paște.

Hotelierii speră însă ca în perioada următoare turiştii să se orienteze mai mult spre România, ţinând cont atât de situaţia internaţională cât şi de ofertele din ţară, venite să compenseze scăderea valorii voucherelor de vacanţă.

