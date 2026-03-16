Ucraina a bombardat un depozit de petrol din Rusia. Bazele petroliere, principala sursă de finanțare în războiul dus de Kremlin

Ucraina a lansat un atac cu drone asupra unui depozit de petrol rusesc din Labinsk, Ținutul Krasnodar, în noaptea de 16 martie, a relatat canalul de știri Telegram Exilenova Plus. Întreaga zonă a fost incendiată, au declarat martorii, potrivit Kyiv Independent.

Înainte de atac, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a doborât 28 de drone ucrainene deasupra teritoriului rusesc în seara zilei de 15 martie.

Autoritățile locale nu au comentat încă atacul.

Labinsk este situat la aproximativ 345 de kilometri sud-est de Crimeea ocupată și la aproximativ 500 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, lângă Orihiv, regiunea Zaporijie.

Bazele petroliere din Rusia, o țintă valoroasă pentru forțele ucraine

Ucraina atacă în mod regulat infrastructura militară din interiorul Rusiei și din teritoriile ocupate, în efortul de a diminua puterea de luptă a Moscovei, în timp ce Kremlinul continuă războiul împotriva Kievului.

Kievul consideră instalațiile petroliere drept ținte militare, deoarece acestea finanțează direct războiul Rusiei.

Cu doar o zi mai devreme, forțele ucrainene ar fi atacat stația de pompare a petrolului Tihorețk din regiunea Krasnodar din Rusia, în noaptea de 15 martie, conform canalelor media rusești Telegram.

În noaptea de 14 martie, dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Afipsky, declanșând un incendiu de amploare în regiunea Krasnodar din Rusia, a relatat Statul Major General al Ucrainei.

Autoritățile au raportat, de asemenea, un atac separat cu drone asupra instalației Port Kavkaz din regiunea Krasnodar din Rusia, unde trei persoane au fost rănite, iar o navă tehnică a fost avariată după ce resturi de dronă au căzut pe un complex de docuri.

„Ambele instalații sunt implicate în aprovizionarea armatei ruse”, a declarat Statul Major General al Ucrainei într-un comunicat.

