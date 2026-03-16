Donald Trump amenință direct NATO dacă nu intervine în războiul din Iran și nu ajută la securizarea strâmtorii Ormuz: va fi foarte rău pentru viitorul Alianței. Președintele SUA a amenințat și China

Președintele Donald Trump a cerut implicarea NATO și a Chinei în redeschiderea strâmtorii Ormuz, vitală pentru transportul petrolului din Golf. Liderul de la Casa Albă avertizează că lipsa sprijinului ar putea avea consecințe „foarte sumbre” pentru viitorul Alianței.

Președintele Donald Trump a cerut aliaților din NATO și Chinei să se implice în redeschiderea strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global. Într-un interviu acordat publicației Financial Times, liderul de la Casa Albă a avertizat că Alianța Nord-Atlantică riscă să se confrunte cu un viitor „foarte sumbru” dacă partenerii Statelor Unite nu contribuie la asigurarea libertății de navigație în această zonă strategică, potrivit The Guardian.com.

„Este absolut normal ca cei care profită de pe urma acestei strâmtori să contribuie pentru a se asigura că nu se întâmplă nimic neplăcut acolo”, a declarat președintele Donald Trump.

Potrivit acestuia, Europa și China depind într-o măsură mult mai mare decât Statele Unite de petrolul provenit din statele din Golf.

„Dacă nu există un răspuns (la solicitarea americană) sau dacă acesta este negativ, cred că acest lucru va avea consecinţe foarte sumbre pentru viitorul NATO”, a adăugat liderul de la Casa Albă.

Trump pune presiune pe China înaintea întâlnirii cu Xi Jinping

În același interviu, președintele Donald Trump a transmis și un mesaj direct către Beijing, sugerând că vizita sa de stat în China ar putea fi amânată dacă autoritățile chineze nu oferă sprijin pentru securizarea strâmtorii Ormuz.

Amintim că liderul de la Casa Albă urmează să se întâlnească cu președintele Xi Jinping în perioada 31 martie – 2 aprilie, însă Trump a avertizat că agenda diplomatică ar putea fi modificată dacă nu primește un răspuns clar din partea Chinei.

„Cred că şi China ar trebui să ajute, deoarece importă 90% din petrolul său prin strâmtoare”, a estimat președintele Donald Trump.

Trump a precizat că Washingtonul ar prefera să primească un răspuns înainte de summitul planificat la finalul lunii.

„Ne-ar plăcea să ştim acest lucru înainte de acel moment. Este (două săptămâni înseamnă) mult”, a spus liderul de la Casa Albă, adăugând că în caz contrar „am putea amâna” vizita, fără a preciza pentru cât timp.

Strâmtoarea Ormuz reprezintă unul dintre cele mai sensibile puncte strategice ale comerțului global cu energie, o mare parte din exporturile de petrol ale statelor din Golf tranzitând această rută maritimă.

