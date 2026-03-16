Prima pagină » Știri externe » Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil

Aeroportul Internațional Dubai, închis după un nou atac cu drone iraniene. Incendiu uriaș la un rezervor de combustibil

Mihai Tănase
16 mart. 2026, 09:27, Știri externe

Aeroportul Internațional Dubai a fost închis temporar, luni dimineață, după ce un rezervor de combustibil a luat foc în urma unui atac cu drone drone. Zborurile au fost suspendate, și sute de pasageri au fost evacuați de urgență din terminale. Emiratele Arabe Unite au transmis în această dimineață că au respins mai multe valuri de atacuri iranieine cu rachete și drone kamikaze.

Aeroportul Internațional Dubai a fost închis temporar, luni dimineață, după ce un incendiu a izbucnit la un rezervor de combustibil, în urma unui nou atac cu drone iraniene.

Sursa video: X/BRICS News

Autoritatea Aviației Civile din Dubai a anunțat că suspendarea traficului aerian a fost decisă „ca măsură de precauție pentru a asigura siguranța tuturor pasagerilor și personalului”, potrivit unui comunicat transmis de Biroul de Presă din Dubai.

Raj Dholakia, un pasager aflat în aeroport, a declarat pentru CNN că se pregătea să se îmbarce într-un zbor spre Toronto, cu escală la New York, în momentul în care autoritățile au decis evacuarea întregului etaj al terminalului.

„Erau sute de oameni care se odihneau, dormeau sau mergeau… tuturor li s-a spus să meargă la cea mai apropiată scară și să coboare. Scara rulantă era plină și lifturile la fel”, a spus Dholakia.

Imediat, la punctul de adunare s-au strâns rapid sute de persoane.

„Vă rugăm să nu mergeți la aeroport”

Autoritățile le-au recomandat călătorilor să contacteze companiile aeriene pentru informații actualizate despre zboruri. Compania aeriană Emirates a transmis pe platforma X un mesaj clar pentru pasageri.

„Vă rugăm să nu mergeți la aeroport”, a transmis operatorul aerian, subliniind că siguranța pasagerilor și a echipajului este „prioritatea sa maximă”.

O parte dintre zboruri au fost deviate către celălalt aeroport internațional al orașului, Al Maktoum, situat la aproximativ 65 de kilometri de Dubai.

Emiratele Arabe Unite au transmis că sistemele lor de apărare aeriană continuă să intercepteze rachete și drone iraniene.

„Sistemele de apărare aeriană ale EAU răspund în prezent la amenințările reprezentate de rachetele și dronele provenite din Iran”, scrie Ministerul Apărării al EAU pe X.

Sursa video: X/MonitorX

