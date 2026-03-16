Sean Penn nu s-a prezentat să își ridice Premiul Oscar pe care l-a câștigat

Actorul american Sean Penn a câștigat duminică al treilea Premiu Oscar din cariera sa, el s-a alăturat unul club select de actori care au reușit acest lucru. Cu toate acestea, el nu s-a prezentat la gala organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului pentru a-și ridica statueta.

Rolul său de ofițer miliar corupt în „One Battle After Another” i-a adus lui Penn Premiul Oscar pentru cel mai bun actor într-un rol secundar, filmul regizat de Paul Thomas Anderson fiind de altfel marele câștigător al serii, relatează Hotnews.

Astfel, Penn a devenit al patrula actor din istorie premiat cu 3 Oscaruri, alături de Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson și Walter Brennan. Însă, la fel ca la Globurile de Aur și Premiile BAFTA de anul acesta, unde a câștigat de asemenea premiile la categoria la care a fost nominalizat, Penn nu s-a prezentat la gală.

„Nu a putut fi aici în această seară sau nu a vrut”, a glumit la Oscaruri prezentatorul Kieran Culkin despre actor.

Nici Penn și nici reprezentanții săi nu au oferit explicații pentru absența de la galele din industria cinematografică. Actorul este însă cunoscut pentru reticența față de astfel de evenimente, iar în ultimii ani s-a îndepărtat tot mai mult de Hollywood.

Sean Penn a câștigat în 2004 primul său Premiu Oscar, pentru cel mai bun actor într-un rol principal, grație interpretării din filmul de mister „Mystic River”, în regia lui Clint Eastwood. El a triumfat din nou la aceeași categorie în 2009 pentru rolul din „Milk”, filmul care a prezentat viața activistului și politicianului american Harvey Milk, primul homosexual declarat care a fost ales într-o funcție publică în statul California.

