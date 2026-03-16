Simularea Evaluării Naţionale începe luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. O parte din școli nu organizează examenul în semn de protest

Simularea Evaluării Naţionale începe luni, cu proba de Limba şi Literatura Română. Examenul se desfăşoară în peste 97% dintre şcol, potrivit datelor Ministerului Educației. 127 de şcoli nu organizează simularea pentru Evaluarea Naţională, ca urmare a boicotului profesorilor.

Conform datelor prezentate vineri de Ministerul Educaţiei, 4527 de unităţi de învăţământ, 97,27% din total, organizează simularea examenului de Evaluare Națională.

127 de unităţi de învăţământ nu organizează examenul, ca urmare a boicotului

În ceea ce priveşte numărul evaluatorilor înscrişi pe platformă, s-au înscris aproximativ 5.000 pentru Limba română, aproximativ 4.500 pentru matematică şi aproximativ 300 pentru proba de limba maternă

Numărul estimativ de elevi care au participat deja la simulări organizate la nivel de judeţ este de 77.000.

Simularea Evaluării Naţionale se desfăşoară în perioada 16 -18 martie, ordinea probelor fiind: Limba şi Literatura Română, Matematica şi Limba maternă. Rezultatele sunt aşteptate în 30 martie.

Sindicatele din Educaţie au avertizat săptămâna trecută că ”smulările la examenele naţionale vor fi serios perturbate”.

Conform sindicaliştilor, în urma referendumului organizat de FSLI şi FSE „SPIRU HARET”, rezultatele arată ”un nivel uriaş de nemulţumire în rândul angajaţilor din învăţământ”.

Peste 73.000 de angajaţi (peste 50% dintre profesorii membri de sindicat) au decis prin semnătură să nu participe la simulările examenelor naţionale.

De asemenea, peste 40.000 de profesori din mediul au optat direct pentru grevă în această perioadă.

Ministrul Educației: „Sunt deschis dialogului cu reprezentanţii federaţiilor sindicale”

”Simularea examenelor naţionale reprezintă un exerciţiu valoros pentru copii şi le mulţumesc tuturor celor care şi-au exprimat interesul şi disponibilitatea de a participa la aceste activităţi.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a desfăşurat în această perioadă activităţile pentru care are o responsabilitate în acest sens – acelea prin care asigură cadrul pentru ca aceste simulări să se poată desfăşura acolo unde şcolile îşi exprimă disponibilitatea de a organiza.