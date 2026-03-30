Prima pagină » Știri politice » În plină criză, Coaliția analizează noi măsuri pentru reducerea prețului carburanților. Cu ce propuneri vine PSD în ședința coaliției

În plină criză, Coaliția analizează noi măsuri pentru reducerea prețului carburanților. Cu ce propuneri vine PSD în ședința coaliției

UPDATE 13.20 : SURSE: Reducerea accizei la carburanți va fi aplicată în trepte, în funcție de scumpiri, pentru a limita creșterea prețurilor

Potrivit unor surse guvernamentale, se analizează introducerea unui mecanism flexibil de reducere a accizei la carburanți, în condițiile în care o scădere a TVA ar încălca legislația europeană și ar putea atrage proceduri de infringement.

Măsura ar urma să fie aplicată gradual, în funcție de evoluția prețului petrolului și a celui de la pompă, cu praguri de creștere de minimum 5% care să declanșeze reduceri succesive ale accizei, evaluate la fiecare 10 zile. Scopul nu este ieftinirea combustibilului, ci temperarea scumpirilor, impactul estimat fiind de câțiva zeci de bani pe litru, inclusiv din plafonarea unor componente de cost.

Sursele citate avertizează însă că o intervenție mai agresivă, precum plafonarea prețurilor sau reducerea masivă a taxelor, ar putea destabiliza piața și chiar genera penurie, în contextul creșterii costurilor de finanțare pe fondul războiului, în timp ce veniturile suplimentare din TVA rămân limitate și deja direcționate către sprijinirea transportatorilor.

UPDATE 13.00 :

Ședința coaliției a început. Sorin Grindeanu nu va fi prezent. Liderul PSD participă la o întâlnire la Bacău, în marja consultării interne din 20 aprilie. Nici Dominic Fritz, șeful USR, nu va fi prezent. Tema principală va fi reducerea prețului combustibililor.

UPDATE 12.30 : 

Conform unor surse politice, PSD va veni în ședința coaliției de la ora 13 cu următoarele propuneri:

  • Mecanismul flexibil de reducere a accizei în funcție de evoluția prețului barilului și a prețurilor de referință al carburanților (de la începutul crizei)
  • În funcție de această evoluție să se reducă acciza de la 10 pâna la 45%. Asta ar înseamnă o scădere înapoi sub 9 lei.

Premierul Ilie Bolojan a discutat cu miniștrii Finanțelor și Energiei, Alexandru Nazare și Bogdan Ivan, despre noi măsuri privind prețul carburanților, însă nu s-a ajuns la niciun consens. „Au fost prezentate scenarii, ipoteze și cifre în pregătirea ședinței de coaliție”, a anunțat Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului. Ședința coaliției, în care vor fi discutate aceste scenarii, va avea loc de la ora 13:00, însă fără participarea președintelui PSD, Sorin Grindeanu și fără Dominic Fritz, șeful USR.

Bogdan Ivan a subliniat că o scădere reală a preţurilor la pompă poate fi obţinută prin diminuarea TVA sau prin reducerea proporţională a accizei. Noile măsuri, dacă vor fi adoptate, vor veni în completarea primelor decizii de temperare a scumpirilor care intră în vigoare la 1 aprilie.

Săptămâna trecută, Guvernul a adoptat ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere, în perioada 1 aprilie 2026 – 30 iunie 2026, prin care se plafonează adaosul comercial la carburanți. Perioada de aplicare a măsurilor poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni.

Măsuri dure aplicate exportului de motorină și țiței

  • Pentru a asigura necesarul intern de consum, exportul de motorină și țiței se va efectua doar după obținerea acordului ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerului de resort. Mai exact, pe durata situației de criză încheierea și/sau executarea contractelor de export și/sau de livrare intracomunitară de motorină si țiței se pot realiza de către operatorii economici exclusiv cu acordul prealabil scris emis de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Energiei, se arată în OUG.
  • Obținerea unui acord prealabil pentru realizarea exporturilor/vânzărilor intracomunitare de motorină si țiței este determinată de existența unui dezechilibru structural la nivelul pieței naționale a produselor petroliere. Caracterizat printr-un excedent de benzină și un deficit de motorină. Această condiție va fi ulterior reglementată printr-o procedură de emitere a acordului respectiv prin ordin al ministrului economiei, digitalizării, antreprenoriatului și turismului și ministrului energiei.
  • Exporturile realizate fără avizele necesare vor fi sancționate cu amendă între 5% și 10% din cifra de afaceri, precum și cu măsura complementară de confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contravenții. Între timp, s-a renunțat la aplicarea amenzii.

Negrescu: 46% din rezervele țării se află în străinătate

Analistul economic Adrian Negrescu a realizat, în exclusivitate pentru Gândul, o analiză a efectelor acestei măsuri, ținând cont că, în prezent, aproape jumătate din rezervele României sunt depozitate în străinătate.

”Această OUG n-a umblat nici la efect, nici la cauză. S-a acționat tangențial pe ideea că luăm niște măsuri pe care să sperăm că le vom concretiza ulterior printr-o altă decizie.

Eu cred că principala măsură pe care statul trebuia să o ia în această situație era să se asigure că avem stocuri suficiente de carburanți, de petrol, în așa fel încât să nu asistăm la o penurie, să nu avem probleme de aprovizionare pe piața românească. 

Limitarea exporturilor s-ar putea întoarce ca un bumerang împotriva României, să nu uităm că 46% din rezervele noastre se află în străinătate.

Dacă și alte țări acționează în consecință cu măsuri, în sensul de a stopa exporturile către România, efectele pot fi catastrofale în cazul unei crize majore de carburanți”, spune Negrescu.

