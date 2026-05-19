Guvernul repară ce a stricat și pozează în reformist. Ministrul Finanțelor: „Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a anunțat, printr-o postare pe pagina sa de Facebook, că Ministerul anulează obligativitatea utilizării E-factura pentru persoanele fizice, pe care tot Guvernul Bolojan o introdusese. Obligativitatea urma să intre în vigoare de la 1 iunie, dar a fost întoarsă pe ultima sută de metri. Amenzile puteau ajunge și la 10.000 de lei

Nazare: ”Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice”

După o analiză a afectelor pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice, Nazare a decis să facă un pas înapoi și să renunțe la utilizarea sistemului. El spune că acest lucru ar fi însemnat birocrație suplimentară și costuri administrative inutile.

”Digitalizarea trebuie să simplifice, nu să complice. Anulăm obligativitatea utilizării E-factura acolo unde intervenea birocrație inutilă.

Sunt unul dintre principalii promotori ai digitalizării ANAF – este obligatorie şi ne-negociabilă pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru construirea unei administrații fiscale moderne, transparente și eficiente. În același timp, introducerea de noi reguli trebuie făcută gradual, predictibil și fără a crea poveri administrative inutile celor care își declară corect veniturile. Iar atunci când statul introduce măsuri care generează efecte disproporționate sau dificultăți nejustificate în practică, tot statul are responsabilitatea de a asculta feedbackul din societate și de a corecta rapid și echilibrat acele prevederi care nu funcționează.

În ultimele luni, am avut un dialog continuu cu profesioniști din domeniul cultural, creativ și academic, cu reprezentanți ai societății civile și cu specialiști fiscali. Am analizat efectele concrete pe care obligativitatea RO e-Factura le-ar fi avut pentru persoanele fizice care obțin venituri din drepturi de autor și pentru alte activități de mică amploare.

Concluzia a fost în mod clar aceea că obligativitatea utilizării sistemului ar fi însemnat în principal birocrație suplimentară și costuri administrative inutile, fără un beneficiu proporțional în combaterea evaziunii fiscale sau în eficientizarea colectării veniturilor la buget”, a transmis Nazare.

Nazare a propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura. Acesta a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care folosesc CNP-ul ca identificator fiscal nu vor mai avea obligația de a utiliza sistemul RO e-Factura.

”De aceea, am propus un nou amendament pentru simplificarea regulilor RO e-Factura, care a fost preluat de membrii Comisiei de Buget-Finanțe din Camera Deputaților și votat ieri în Comisie. Practic, dacă amendamentul va fi adoptat, persoanele fizice care se identifică fiscal prin CNP nu vor mai fi obligate să folosească RO e-Factura, iar sistemul va rămâne opțional”. Ministrul Finanțelor a declarat că măsura se adresează în special autorilor, traducătorilor, artiștilor, actorilor, muzicienilor, cercetătorilor, jurnaliștilor și altor persoane care obțin venituri din drepturi de autor, fără să fie organizate ca PFA sau societăți comerciale.

”Măsura îi vizează în special pe autori, traducători, artiști, actori, muzicieni, cercetători, jurnaliști și alte persoane care obțin venituri din drepturi de autor fără a funcționa ca PFA sau societăți comerciale. Totodată, sunt exceptați și agricultorii persoane fizice care aplică regimul special pentru agricultori, persoanele care obțin venituri din închirierea pe termen scurt a camerelor prin platforme de rezervări online, precum și institutele și centrele culturale străine care activează în România în baza unor acorduri interguvernamentale. Digitalizarea ANAF și creșterea transparenței fiscale sunt obiective esențiale pentru modernizarea administrației și reducerea evaziunii fiscale. Însă reformele trebuie adaptate realității și aplicate acolo unde există un risc fiscal real, nu acolo unde generează obligații disproporționate pentru contribuabilii corecți”, a punctat Nazare.

Semnalul renunțării la obligativitatea e-factura fusese dat cu câteva zile în urmă chiar de premierul Bolojan.

„Am continuat digitalizarea şi chiar acum ar urma să intre în vigoare, de exemplu, extinderea sistemului e-Factura pentru toate persoanele, inclusiv pentru cele fizice, care au diferite business-uri mici. Or, asta înseamnă, de exemplu, o birocraţie suplimentară şi am primit deja sesizări pe tema asta şi chiar astăzi mi-am propus să discut cu Ministerul de Finanţe să vedem dacă această măsură este într-adevăr necesară, dacă combate într-adevăr evaziunea sau dacă doar e o formă de birocraţie în plus”, a transmis premierul Bolojan, într-un interviu la HotNews.

Prevederea care obliga persoanele fizice implicate în activități economice să utilizeze sistemul RO e-Factura era cuprinsă în OUG 89/2025 pentru modificarea și completarea Codului fiscal, celebra ,,Ordonanță trenuleț” adoptată de guvern la finalul anului trecut și a intrată în vigoare 15 ianuarie 2026.

