Sezonul PEPENILOR de Dăbuleni se prelungește anul acesta. Producătorii și-au încercat norocul cu o nouă cultură de pepeni

Vom putea mânca pepeni de Dăbuleni și în toamnă. Mai mulți fermieri au pus și a treia cultură.

Prețurile sunt acceptabile, ca la începutul acestui sezon.

Crocanți, zemoși, pepenii de Dăbuleni sunt deja recoltați pentru a fi puși la vânzare. Producția nu e la fel de mare, dar sunt mai copți și mai delicioși.

Se pot dezvolta în tihnă, nemaifiind oscilațiile de temperaturi. Și în Călărași, fermierii și-au încercat norocul, potrivit România TV. Nisipul îi dă dulceața.

Specialiștii spun că temperaturile de la finalul verii sunt favorabile dezvoltării și coacerii pepenilor verzi.

Prețul este între 50 de bani și 1,50 de lei/kilogramul.

Sursa Foto: Envato

Sursa Video: România TV

