Am făcut calculul complet. Ce salariu ar trebui sa câștigi în 2026 pentru meseria ta, în România

Piața muncii din România pentru anul 2026 se anunță a fi una a contrastelor. Deși salariile brute cresc nominal (cu aproximativ 6% conform estimărilor PwC), inflația și noile măsuri fiscale prognozate pun presiune pe puterea de cumpărare.

În tabelul de mai jos, am selectat 15 dintre cele mai populare și căutate meserii, bazându-mă pe datele actuale de recrutare (eJobs, BestJobs) și pe prognozele economice pentru 2026.

