Trump afirmă că negocierile comerciale SUA-Canada sunt ”COMPLICATE” /„Relația este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă”

07 oct. 2025, 22:11, Economic
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis, marți seară, că negocierile comerciale cu Guvernul Canadei sunt ”complicate”, exprimând însă speranța că ambele părți vor fi ”foarte mulțumite” de acordul final.

Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul Canadei, Mark Carney. Președintele SUA s-a declarat nemulțumit de activitățile producătorilor auto canadieni.

”Statele Unite sunt ofensate de faptul că multe companii auto își transferă operațiunile de producție în afara teritoriului american, ceea ce generează concurență între cele două țări vecine”, a afirmat Donald Trump, citat de postul BBC News.

Mark Carney s-a declarat încrezător că va obține un ”acord adecvat” din partea Statelor Unite. Liderul opoziției de la Ottawa, Pierre Poilievre, afirmase că, în cazul în care Carney nu va obține un acord în cursul vizitei la Washington, deplasarea va fi un eșec.

Aceasta este a doua vizită efectuată de premierul Mark Carney la Washington, iar ambii lideri par a fi optimiști asupra perspectivelor ajungerii la un acord comercial bilateral. Cu toate acestea, Donald Trump a declarat că negocierile sunt ”complexe”.

În lipsa acordului, președintele SUA a impus tarife de 35% asupra importurilor canadiene, deși au fost menținute excepțiile pentru produsele care intră sub incidența Tratatului de liber-schimb SUA-Canada-Mexic (USMCA), negociat de Trump în primul mandat.

Donald Trump a impus tarife vamale de 50% asupra produselor metalice din Canada și de 25% pentru automobile.

”Relația dintre țările noastre este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă, avem multă dragoste unii pentru alții. Iubesc Canada și poporul canadian. Sperăm să fim foarte mulțumiți cu toții de acordul final”, a subliniat președintele SUA.

