Prima pagină » Economic » Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el

Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el

07 oct. 2025, 18:13, Economic
Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat, marți, că va insista ca Uniunea Europeană să renunțe la decizia de interzicere a producției de autovehicule dotate cu motoare pe ardere internă din 2035, explicând că producătorii germani vor dezvolta combustibili sintetici ecologici.

”Sunt necesare anumite corecturi. Nu aș vrea să continue anumite tendințe. Vreau să fie oprite. De aceea, discutăm acum, spre exemplu, cu industria auto destul de concret săptămâna aceasta. Nu va fi un summit, dar vom avea un dialog cu industria auto, am invitat și sindicatele, i-am chemat și pe premierii landurilor afectate. Vom discuta despre transformările industriale, inclusiv despre motoarele cu ardere internă. În coaliție nu am abordat încă această temă, sper să discutăm cel târziu joi”, a afirmat Merz, într-un interviu acordat postului german N-TV.

”Propunerea mea clară este că actuala decizie a UE de interzicere a motoarelor cu ardere internă nu este corectă, trebuie să o abordăm deschis la nivel de tehnologie în următoarele săptămâni și luni. Comisia Europeană a prevăzut acest lucru în procesul decizional, iar hotărârea finală trebuie luată anul acesta. Nu vreau ca Germania să se numere printre țările care vor menține această interdicție falsă. Nu trebuie să interzicem nimic, ci trebuie să îmbunătățim tehnologiile, acesta este obiectivul meu”, a subliniat Friedrich Merz.

Germania se confruntă cu probleme economice structurale, amplificate de creșterea tarifelor la energie și de scăderea cererii pentru exporturi. Industria auto este afectată puternic de planul Uniunii Europene privind tranziția ecologică, care stimulează producția de mașini electrice. Germania este centrul industriei auto europene, având sute de mii de locuri de muncă în acest domeniu.

Uniunea Europeană intenționează să interzică motoarele pe combustie din anul 2035, dar decizia ar putea fi reevaluată în funcție de evoluțiile tehnologice și de interesele producătorilor auto europeni.

Foto: Profimedia

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Lecornu reia consultările cu principalele forțe politice parlamentare/ MACRON „își va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eșec

VIDEO | Atac asupra unui politician din GERMANIA /Primărița unui orășel este în stare critică după ce a fost înjunghiată

Citește și

VIDEO Avertismentul expertului Alexandru Chirilă la Pastila Financiară: „Creșterea PENSIILOR se poate face doar prin impozite mai mari și inflație”
14:23
Avertismentul expertului Alexandru Chirilă la Pastila Financiară: „Creșterea PENSIILOR se poate face doar prin impozite mai mari și inflație”
COMERȚ Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE
22:16
Trump vrea să aplice tarife vamale asupra importurilor de CAMIOANE /Acțiunea ar putea genera noi tensiuni cu UE
EXTERNE Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
20:34
Trump a vorbit cu președintele BRAZILIEI despre relațiile comerciale /„Mi-a plăcut conversația, țările noastre se vor descurca foarte bine”
ENERGIE Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
19:58
Comisia Europeană a aprobat o schemă de subvenții destinată sectorului energetic din Austria /„Susține și rețeaua europeană de electricitate”
ULTIMA ORĂ Cutremur pe bursele europene: DEMISIA premierului lui Macron scade valoarea euro
14:34, 06 Oct 2025
Cutremur pe bursele europene: DEMISIA premierului lui Macron scade valoarea euro
ECONOMIE Bolojan îți cere bani împrumut, dar riști să îți dea înapoi mai puțini, că ți-i mănâncă inflația. Guvernul a scos la vânzare titluri de stat cu dobândă care va fi înghițită de creșterea prețurilor
11:33, 06 Oct 2025
Bolojan îți cere bani împrumut, dar riști să îți dea înapoi mai puțini, că ți-i mănâncă inflația. Guvernul a scos la vânzare titluri de stat cu dobândă care va fi înghițită de creșterea prețurilor
Mediafax
Atenție! Se va emite curând Ro-Alert. Raed Arafat anunță că va fi emis Ro-Alert în zonele vizate de codul roșu de ploi
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
Surpriză! Câte clase și ce studii are Anda Adam, de fapt. De ce era poreclită 'Andone' actuala concurentă Asia Express 2025
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
OFICIAL Școlile din București și Ilfov vor fi închise miercuri, din cauza vremii
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Secretul teribil pe care l-a ascuns o regină a frumuseții, care i-a distrus viitorul și a trimis-o în final în arest
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe închise din cauza Codului Roșu. Cursurile se fac online
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Georgia a murit în mod inexplicabil la doar 24 de ani. Medicii au pus totul pe seama unei banale alergii și au trimis-o acasă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
A venit să o înmatriculeze și i-a uimit pe toți de la RAR! – GALERIE FOTO
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Mihai Tufan, întreținut de Oana Marica și alte domnițe pe un vas de lux în Porto Cervo
A1
Oficial: școlile se închid în București. Care sunt județele unde se mai închid școli, grădinițe și creșe
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Un studiu revoluționar scoate la iveală o istorie umană mai veche decât se credea în Deșertul Gobi
EXTERNE Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel
18:53
Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel
POLITICĂ Cătălin Drulă se plânge că nu există stații de autobuz sub care bucureștenii să se ascundă de ploaie. Culmea, Drulă este candidatul susținut de Nicușor Dan, cel care a condus Bucureștiul 5 ani
18:45
Cătălin Drulă se plânge că nu există stații de autobuz sub care bucureștenii să se ascundă de ploaie. Culmea, Drulă este candidatul susținut de Nicușor Dan, cel care a condus Bucureștiul 5 ani
EXTERNE Și Danemarca intenționează să restricționeze accesul la rețele sociale copiilor. La ce vârstă vor fi nordicii MAJORI DIGITAL
18:39
Și Danemarca intenționează să restricționeze accesul la rețele sociale copiilor. La ce vârstă vor fi nordicii MAJORI DIGITAL
ACTUALITATE Mircea CĂRTĂRESCU, printre favoriți la Premiul Nobel pentru Literatură. Ce cotă are scriitorul român la casele de pariuri
18:38
Mircea CĂRTĂRESCU, printre favoriți la Premiul Nobel pentru Literatură. Ce cotă are scriitorul român la casele de pariuri
ACTUALITATE Au fost introduse două ocupații în COR. Meseriile noi care apar în mod oficial în România
18:38
Au fost introduse două ocupații în COR. Meseriile noi care apar în mod oficial în România