Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el

Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat, marți, că va insista ca Uniunea Europeană să renunțe la decizia de interzicere a producției de autovehicule dotate cu motoare pe ardere internă din 2035, explicând că producătorii germani vor dezvolta combustibili sintetici ecologici.

”Sunt necesare anumite corecturi. Nu aș vrea să continue anumite tendințe. Vreau să fie oprite. De aceea, discutăm acum, spre exemplu, cu industria auto destul de concret săptămâna aceasta. Nu va fi un summit, dar vom avea un dialog cu industria auto, am invitat și sindicatele, i-am chemat și pe premierii landurilor afectate. Vom discuta despre transformările industriale, inclusiv despre motoarele cu ardere internă. În coaliție nu am abordat încă această temă, sper să discutăm cel târziu joi”, a afirmat Merz, într-un interviu acordat postului german N-TV. ”Propunerea mea clară este că actuala decizie a UE de interzicere a motoarelor cu ardere internă nu este corectă, trebuie să o abordăm deschis la nivel de tehnologie în următoarele săptămâni și luni. Comisia Europeană a prevăzut acest lucru în procesul decizional, iar hotărârea finală trebuie luată anul acesta. Nu vreau ca Germania să se numere printre țările care vor menține această interdicție falsă. Nu trebuie să interzicem nimic, ci trebuie să îmbunătățim tehnologiile, acesta este obiectivul meu”, a subliniat Friedrich Merz.

Germania se confruntă cu probleme economice structurale, amplificate de creșterea tarifelor la energie și de scăderea cererii pentru exporturi. Industria auto este afectată puternic de planul Uniunii Europene privind tranziția ecologică, care stimulează producția de mașini electrice. Germania este centrul industriei auto europene, având sute de mii de locuri de muncă în acest domeniu.

Uniunea Europeană intenționează să interzică motoarele pe combustie din anul 2035, dar decizia ar putea fi reevaluată în funcție de evoluțiile tehnologice și de interesele producătorilor auto europeni.

Foto: Profimedia

