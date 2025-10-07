Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-Un l-a felicitat pe VLADIMIR PUTIN cu ocazia zilei sale de naștere/ Coreea de Nord va consolida cooperarea cu Rusia

07 oct. 2025, 21:35, Știri externe
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, a declarat că alianța cu Rusia va continua să se dezvolte, într-o scrisoare adresată omologului său rus, Vladimir Putin, în care îl felicită cu ocazia zilei sale de naștere.

„Nu mă îndoiesc că relațiile de alianță dintre cele două țări vor continua invariabil în viitor, datorită relațiilor calde de prietenie și a legăturilor strânse dintre noi”, a transmis Kim Jong-Un.

Președintele nord-coreean și-a reafirmat sprijinul pentru „efortul just” al Rusiei pentru suveranitatea națională, referindu-se la războiul său cu Ucraina, promițând că va rămâne fidel implementării tratatului semnat între cei doi lideri anul trecut.

Coreea de Nord a apărat, în repetate rânduri, cooperarea militară cu Rusia, argumentând că aceasta are ca scop „asigurarea păcii și stabilității” în Europa și Asia, conform agenției de presă Reuters.

Moscova și Phenianul și-au consolidat cooperarea militară în ultimii ani, Coreea de Nord furnizând armament și trimițând trupe în Rusia pentru a sprijini efortul de război.

Vladimir Putin și Kim Jong-Un își consolidează parteneriatul strategic

Vladimir Putin, s-a întâlnit, la începutul lunii septembrie, cu Kim Jong-un, la Beijing, cu ocazia participării la parada militară care comemorează sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.

„În ultimul timp, relațiile dintre țările noastre au devenit deosebit de amicale, bazate pe încrederea dintre aliați”, a declarat Putin la începutul întâlnirii.

Vladimir Putin le-a mulțumit soldaților nord-coreeni care „au luptat cu curaj și eroism” în regiunea Kursk, asigurând că „Rusia nu va uita niciodată pierderile suferite” de forțele armate nord-coreene

Putin a salutat relațiile diplomatice dintre cele două state, pledând pentru consolidarea parteneriatului strategic, bazat pe încredere.

Foto: Profimedia

