Mulți dintre vârstnicii României încă își primesc pensiile prin poștă, în anul 2025, în timp ce în țările dezvoltate nu doar că se vorbește de renunțarea la banii cash, dar și despre revoluția A.I.

În 2025, mii de pensionari stau pe scaune sau pe băncile din fața caselor, așteptând să vină poștașii cu pensiile.

Circa 520.000 de pensionari primesc pensia prin poștă. Numai 80.000 utilizează carduri bancare pentru a-și retrage banii și foarte puțini folosesc telefoane cu aplicații bancare pentru a-și face cumpărăturile online.

Motivele? Mulți pensionari nu se pricep la tehnologia cardurilor bancare, iar alții nu vor nici să audă. Potrivit Kanal D, ministrul Muncii a semnalat că mulți pensionari trăiesc în sate abandonate care nu au niciun bancomat.

Statul are însă cheltuieli prea mari pentru a distribui pensiile. Alții se tem de hackeri. Chiar și dacă au bancomat, pensionarii îl evită. Se tem că bancomatul le-ar „înghiți” cardurile.

Potrivit BNR, România este pe ultimul loc din UE la numărul de bancomate. Doar în jur de 1.000 de bancomate sunt amplasate în țară.

Sursa Video: Kanal D

Autorul recomandă: Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP