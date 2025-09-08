Prima pagină » Actualitate » Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025. Ce transmite CNPP

08 sept. 2025, 12:27, Actualitate
Data exactă când intră pensiile pe card, în septembrie 2025

Aproape cinci milioane de cetățeni așteaptă ca pensiile să intre pe card sau să fie distribuite cu ajutorul poștașilor. Persoanele care nu se află acasă și nu intră în posesia banilor la data când poștașul ajunge la domiciliu, au posibilitatea să își ridice sumele cuvenite de la ghișeele poștale, în termen de 2 zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective.

În luna septembrie 2025, pensiile vor fi livrate pe card așa cum se arată stabilit în regulamentul CNPP. Ziua când banii sunt livrați către seniorii care au ales să încaseze pensiile pe card nu diferă, în prima lună de toamnă, și nu vor fi întârzieri. Calendarul anunțat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că sumele cuvenite pensionarilor vor fi livrate prin mandat poștal în perioada 1 – 15 septembrie 2025.

Pensiile vor fi livrate pe card pe 12 și, respectiv, 20 septembrie 2025

De asemenea, banii vor fi livrați pe cardurile seniorilor în data de 12 septembrie 2024. Pensionarii din străinătate vor primi banii cuveniți începând cu data de 20 septembrie 2025.

Vă reamintim, de asemenea, că seniorii care depășesc plafonul de 3.000 de lei vor plăti contribuția de 10% la CASS.

„Pentru pensionarii avizaţi (cei care nu sunt găsiți la domiciliu), drepturile bănești și documentul de plată se pot ridica de la ghişeele poştale, în termen de două zile lucrătoare după ultima zi de plată a lunii respective. În caz contrar, pensiile se întorc la casa teritorială de pensii de unde pot fi solicitate pentru reordonanțare la plată.

Taloanele mov vor fi arhivate la sediul Oficiului Județean de Poștă, respectiv al Oficiilor Poștale de sector pe o perioadă de 24 luni, fără a mai fi restituite caselor teritoriale de pensii. Aceste documente de informare pot fi transmise, la cerere, la domiciliul persoanelor interesate – beneficiari sau împuterniciții acestora”, a precizat CNPP.

Sursă foto: colaj Envato

