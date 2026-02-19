Riscăm să pierdem Veneția? Schimbările climatice majore în Mediterană. „Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”

„Nivelul mării este în creștere aproape peste tot pe Pământ. Nu numai că nivelul mării crește, dar se întâmplă din ce în ce mai repede”, declara Michael Oppenheimer, om de știință climatică și membru al panoului IPCC, atrăgând atenția la un prim exemplu chiar în Europa.

Datele istorice ne arată că orașul Veneția a fost fondat în martie 421, iar Republica Venețiană a luat naștere în anul 697 în zona de nord-est a Peninsulei Italiei, în regiunea Veneto.

Veneția propriu-zisă, Padova și alte așezăminte lagunare au format una din cele mai formidabile republici ale mileniului trecut, care a rezistat până în 1797.

Înainte de aceasta, spre sfârșitul prăbușirii imperiului Roman și în perioada tulbure ce a urmat, zona joasă din nord-estul peninsulei era frecvent amenințată de invadatori reprezentând un mare pericol pentru populațiile locale care și-au găsit adăpost în pletora de insule de-a lungul coastei venețiene.

De-a lungul timpului, orașul venețian a beneficiat de avantajele strategice aduse de urbanismul său aproape unic, unde, în loc de străzi, se găseau mici canale navigabile, iar portul său era unul din cele mai mari și dezvoltate ale mileniului trecut.

În ciuda acestor avantaje, ne găsim în situația în care dacă autoritățile nu iau acțiuni rapide, atunci riscăm să pierdem treptat o comoară culturală care a depășit granițele Italiei și s-a deschis întregii lumi.

Generații de venețieni ar putea avea de făcut alegeri dificile în ceea ce privește o posibilă relocare către regiuni mai ferite.

Tabloul climatic al Veneției poate fi analizat prin numeroase metode, de la analize bio-chimice, studiul inelelor copacilor, studiul nucleelor de gheață din ghețari, până la date privind nivelul apelor și al temperaturilor.

Oamenii de știință au analizat marcajele mareice din numeroase picturi precum aceasta aparținând lui Canaletto și le-au comparat cu măsurători ale locațiilor respective din Veneția în prezent.

Operele de artă ale secolelor trecute pot oferi câteva indicii prețioase legate de evoluția climei

Însă, avem și câteva metode mai creative. Operele de artă ale secolelor trecute pot oferi câteva indicii prețioase legate de evoluția climei. Spre exemplu, expertul climatic Dario Camuffo a folosit picturile artistului venețian Canaletto (1696-1768), dar și Veronese (1528-1588) și Bellotto (1722-1780) pentru a găsi indicii cu privire la creșterile nivelului mării în Veneția, măsurători oficiale datând abia din anul 1872.

Cercetările sale au arătat că, de la mijlocului secolului 18 până în prezent, nivelul ar fi crescut cu ~61 cm, ținând cont că apele canalelor venețiene au, în prezent, o adâncime medie de aproximativ 1-1.5m (Grand Canal/Marele Canal principal 5m).

Un alt indicator este prezența algelor, vizibile în multe picturi ale lui Canaletto. Acest detaliu i-a permis lui Camuffo să facă mai multe măsurători comparative: creșterea nivelului Mării Adriatice, rata de adaptare sub apă a clădirilor Venețiene și alți factori. Apoi, a comparat rezultatele cu nivelurile găsite pe aceleași clădiri din Veneția de astăzi, notează Vlad Radu Zamfira pentru Infoclima.

Aqua alta reprezintă un fenomen natural specific zonei Veneției, caracterizat prin inundațiile sezoniere. Acesta a avut loc dintotdeauna, iar localnicii s-au obișnuit cu el. Totuși, pe măsură ce vedem efectul tot mai accentuat al schimbărilor climatice, acest fenomen poate contribui la apariția unor inundații și mai violente pe fondul furtunilor din ce în ce mai pronunțate, unde volumul de precipitații într-un interval scurt de timp poate duce la inundații puternice.

Astfel de inundații

În 2019, Veneția a suferit a doua cea mai catastrofală inundație din istoria sa recentă, nivelul apelor ajungând la 1,87 m. Costurile au fost enorme, iar autoritățile au putut oferi doar despăgubiri în valoare de 5000 euro pentru gospodării individuale și 20,000 pentru afaceri. Primarul Veneției de atunci, Luigi Brugnaro, declara o stare de dezastru, proferând „acestea sunt efectele schimbărilor climatice”.

Turismul în masă, un alt pericol