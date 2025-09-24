Prima pagină » Gândul Green » „Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”

Cristian Lisandru
24 sept. 2025, 10:00, Gândul Green
Schimbările climatice nu mai sunt o ipoteză, ci o realitate tot mai vizibilă. Valurile de căldură, secetele, furtunile și ploile torențiale pun presiune pe orașe, iar soluțiile inovatoare precum „orașele burete” devin esențiale pentru adaptare.

Aceste orașe sunt proiectate să absoarbă, să filtreze, să stocheze și să utilizeze apa de ploaie în mod prietenos din punct de vedere ecologic., iar scopul lor este să crească reziliența urbană, să reducă riscul de inundații și să economisească resursele de apă.

Orașele se extind, spațiile verzi sunt înlocuite cu clădiri și zone betonate. Asta în timp ce solul și vegetația sunt cea mai eficientă metodă de reținere a apei pluviale, pentru că funcționează exact ca un burete – apa este păstrată în loc, iar surplusul se scurge treptat.

Solul nu mai reține apa și nu o mai evaporă

Atunci când solul este acoperit de straturi de beton, doar o cantitate foarte mică de apă mai poate pătrunde în pământ, iar o cantitate semnificativă devine apă de scurgere care prezintă risc de inundații și spală poluanții de pe suprafețele urbane.

  • Reducerea spațiilor verzi și extinderea zonelor gri a dus la mai multe probleme, pentru că solul nu mai reține apa și nu o mai evaporă, temperaturile cresc și apar ploi torențiale mai mult mai frecvent și apa de ploaie se scurge mult mai rapid, ceea ce provoacă blocaje și supraîncărcarea canalizării. 
  • Temperatura medie anuală ar putea să crească cu 3°C în Europa până în 2100. Asta înseamnă că precipitațiile se vor reduce cu aproximativ 10-15% în timpul verii, dar intensitatea acestora va crește.
  • Acest lucru va cauza probleme operatorilor de canalizare.

Ca răspuns la schimbările climatice și la precipitațiile neregulate, orașele burete și Low Impact Development (LID)/Dezvoltarea cu impact redus (DezIR) reprezintă soluții moderne de gestionare a apei de ploaie, care se bazează pe infrastructură verde și materiale permeabile pentru a reduce scurgerile de apă.

O strategie de dezvoltare durabilă

DezIR este o strategie de dezvoltare durabilă de gestionare a apelor pluviale care folosește sau imită procesele naturale:

  • infiltrarea
  • evapotranspirația
  • reutilizarea apei

Acolo unde infiltrarea directă la sursă prin bioretenție, grădini de ploaie, nu este posibilă, pot fi implementate diverse soluții alternative: acoperișuri înverzite și rezervoare de ape pluviale care vor stoca, evapora, reține și/ sau trata scurgerile, notează Dan Rădulescu – inginer hidrotehnist, consultant independent în domeniul protecției mediului – pentru Infoclima.

Care sunt beneficiile „orașelor burete”?

  1. Absorb și stochează apa de ploaie pentru că spațiile verzi, acoperișurile verzi și grădinile de ploaie permit infiltrarea apei în sol. Pentru a crește suprafața spațiilor verzi, „Orașele burete” încurajează desigilarea extensivă, adică înlăturarea betonului și înlocuirea lui cu arbori și/sau suprafețe permeabile.
  2. Reduc inundațiile prin crearea unor spații, cum ar fi șanțurile înierbate și grădinile de ploaie situate de-a lungul drumurilor și în apropierea clădirilor, care să stocheze și mai apoi să elibereze treptat apa de ploaie.
  3. Reutilizează apa, ceea ce scade dependența de surse externe de apă. Apa poate fi colectată de pe acoperișuri sau alte suprafețe și folosită ulterior pentru irigații, spălarea străzilor sau alimentarea toaletelor. „Orașele Burete” încurajează refolosirea apei gri – apa folosită la toalete și irigații, care poate fi tratată și reutilizată în scopuri care nu necesită apă potabilă. 
  4. Cresc calitatea vieții și a esteticii urbane, pentru că zonele verzi nu doar că gestionează eficient apele pluviale, dar oferă și zone de recreere, reduc efectul de seră și contribuie la creșterea biodiversității. În plus, solul și plantele filtrează apa pluvială de scurgere înainte ca ea să ajungă în alte surse naturale de apă.

Relația dintre economie și ecologie

Orașele burete par a fi o soluție pentru secetă și lipsa de apă. Relația dintre economie și ecologie în orașele burete este profund interconectată, cele două aspecte întărindu-se reciproc: orașele burete valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ecologică și aducând beneficii economice substanțiale prin reducerea inundațiilor, creșterea valorii proprietăților și îmbunătățirea calității vieții urbane.

Resursele ecologice de apă sunt esențiale pentru dezvoltarea economică — dacă sunt epuizate, acestea limitează creșterea populației și viabilitatea urbană.

Chiar dacă orașele burete necesită investiții inițiale ridicate, studiile arată că costurile implementării DezIR sunt compensate de beneficii pe termen lung legate de reducerea riscului de inundații și de creșterea rezilienței urbane prin reducerea semnificativă a scurgerilor de apă și îmbunătățirea calității apei.

În cazul orașelor care au implementat DezIR, debitul maxim a scăzut cu 15%, volumul anual al scurgerilor cu 40%, iar poluarea cu cel puțin 60%, spre deosebire de orașele care nu au luat măsuri DezIR și al căror volum anual de scurgeri a crescut cu 120%, arată un studiu din 2016.

Rețelele de canalizare din România, nepregătite pentru extremele climatice?

În România, majoritatea rețelelor de canalizare urbane sunt de tip unitar, similar cu multe alte țări, și – de cele mai multe ori – nu au fost dimensionate pentru extremele meteorice din prezent.

O astfel de situație duce la inundarea frecventă a acestora. Și, chiar și atunci când canalizarea face față, ne confruntăm cu apariția unor solicitări hidraulice suplimentare ale stațiilor de epurare.

  • Deseori acestea nu au capacitatea necesară preluării volumului de ape uzate din timpul unor evenimente de ploaie torențială, fiind nevoite să deverseze direct în emisari, cu urmări negative asupra corpurilor de apă locale ca urmare a creșterii bruște de debit și a creșterii gradului de poluare.
  • Pe de altă parte au loc dereglări ale proceselor din stațiile de epurare cu urmări negative asupra funcționării și a consumului energetic.
  • Nici sistemele separative de canalizare a apelor pluviale nu sunt lipsite de probleme, așa cum o demonstrează experiența țărilor care dețin un număr semnificativ de astfel de sisteme de canalizare. De aici nevoia stringentă de adaptare.

Implementarea unor sisteme sustenabile de drenaj urban obținute prin adoptarea unor concepte moderne și durabile, care să promoveze echilibrul natural al apei este, în ultimă instanță, esențială.

