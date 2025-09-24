„Orașele burete”, o soluție urbană la schimbările climatice din România? „Valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ECOLOGICĂ”

Schimbările climatice nu mai sunt o ipoteză, ci o realitate tot mai vizibilă. Valurile de căldură, secetele, furtunile și ploile torențiale pun presiune pe orașe, iar soluțiile inovatoare precum „orașele burete” devin esențiale pentru adaptare.
Aceste orașe sunt proiectate să absoarbă, să filtreze, să stocheze și să utilizeze apa de ploaie în mod prietenos din punct de vedere ecologic., iar scopul lor este să crească reziliența urbană, să reducă riscul de inundații și să economisească resursele de apă.
Orașele se extind, spațiile verzi sunt înlocuite cu clădiri și zone betonate. Asta în timp ce solul și vegetația sunt cea mai eficientă metodă de reținere a apei pluviale, pentru că funcționează exact ca un burete – apa este păstrată în loc, iar surplusul se scurge treptat.
Atunci când solul este acoperit de straturi de beton, doar o cantitate foarte mică de apă mai poate pătrunde în pământ, iar o cantitate semnificativă devine apă de scurgere care prezintă risc de inundații și spală poluanții de pe suprafețele urbane.
Ca răspuns la schimbările climatice și la precipitațiile neregulate, orașele burete și Low Impact Development (LID)/Dezvoltarea cu impact redus (DezIR) reprezintă soluții moderne de gestionare a apei de ploaie, care se bazează pe infrastructură verde și materiale permeabile pentru a reduce scurgerile de apă.
DezIR este o strategie de dezvoltare durabilă de gestionare a apelor pluviale care folosește sau imită procesele naturale:
Acolo unde infiltrarea directă la sursă prin bioretenție, grădini de ploaie, nu este posibilă, pot fi implementate diverse soluții alternative: acoperișuri înverzite și rezervoare de ape pluviale care vor stoca, evapora, reține și/ sau trata scurgerile, notează Dan Rădulescu – inginer hidrotehnist, consultant independent în domeniul protecției mediului – pentru Infoclima.
Orașele burete par a fi o soluție pentru secetă și lipsa de apă. Relația dintre economie și ecologie în orașele burete este profund interconectată, cele două aspecte întărindu-se reciproc: orașele burete valorifică gestionarea apei bazată pe natură, sporind reziliența ecologică și aducând beneficii economice substanțiale prin reducerea inundațiilor, creșterea valorii proprietăților și îmbunătățirea calității vieții urbane.
Resursele ecologice de apă sunt esențiale pentru dezvoltarea economică — dacă sunt epuizate, acestea limitează creșterea populației și viabilitatea urbană.
Chiar dacă orașele burete necesită investiții inițiale ridicate, studiile arată că costurile implementării DezIR sunt compensate de beneficii pe termen lung legate de reducerea riscului de inundații și de creșterea rezilienței urbane prin reducerea semnificativă a scurgerilor de apă și îmbunătățirea calității apei.
În cazul orașelor care au implementat DezIR, debitul maxim a scăzut cu 15%, volumul anual al scurgerilor cu 40%, iar poluarea cu cel puțin 60%, spre deosebire de orașele care nu au luat măsuri DezIR și al căror volum anual de scurgeri a crescut cu 120%, arată un studiu din 2016.
În România, majoritatea rețelelor de canalizare urbane sunt de tip unitar, similar cu multe alte țări, și – de cele mai multe ori – nu au fost dimensionate pentru extremele meteorice din prezent.
O astfel de situație duce la inundarea frecventă a acestora. Și, chiar și atunci când canalizarea face față, ne confruntăm cu apariția unor solicitări hidraulice suplimentare ale stațiilor de epurare.
Implementarea unor sisteme sustenabile de drenaj urban obținute prin adoptarea unor concepte moderne și durabile, care să promoveze echilibrul natural al apei este, în ultimă instanță, esențială.
