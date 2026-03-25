Încălzirea globală și iarna 2025 – 2026. „Printre cele mai calde din istorie, fenomenele extreme evidențiază variabilitatea climatică accentuată”

Cristian Lisandru
Iarna 2025–2026 a adus frig local în România, dar la nivel global s-a numărat printre cele mai calde din istorie. Lunile decembrie, ianuarie și februarie au înregistrat temperaturi peste medie, cu contraste puternice: frig în Europa și căldură extremă în emisfera sudică.

Fenomenele extreme (incendii, inundații) evidențiază variabilitatea climatică accentuată. Concluzia: încălzirea globală persistă și amplifică diferențele regionale, fără a elimina episoadele de iarnă.

Decembrie 2025 a fost a cincea cea mai caldă lună decembrie la nivel global din 1850 până în prezent, conform raportului lunar al Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S).

Temperatura medie globală a fost cu mult peste media perioadei preindustriale, continuând tendința de încălzire din ultimii ani, perioadă în care recordurile de temperatură lunare și anuale au fost depășite în mod repetat.

Unde au fost înregistrate cele mai pronunțate anomalii pozitive

Datele ERA5 (pe care se bazează raportul Copernicus) indică o temperatură medie globală de 13,15°C pentru decembrie 2025, cu 0,49°C peste media perioadei de referință 1991–2020.

  • La nivel european, luna s-a clasat ca a patra cea mai caldă lună decembrie (la egalitate cu decembrie 2011), cu o diferență de +1,99°C față de medie.
  • Cele mai pronunțate anomalii pozitive au fost înregistrate în Norvegia, Suedia și în Islanda, unde ziua de Ajun temperatura înregistrată la o stație meteorologică din estul insulei a fost de 19,8°C, stabilind un record absolut pentru această dată.
  • Temperatura medie a suprafeței oceanelor (60°S–60°N) a fost de 20,5°C, a patra cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna decembrie.

Pe scurt, raportul Copernicus conturează o realitate climatică în accelerare, în care anii recenți se situează la extreme fără precedent, iar decembrie 2025 se înscrie clar în această tendință de încălzire globală persistentă, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima.

Sursa – Infoclima

Ianuarie 2026: frig în Europa, căldură record în emisfera sudică

Ianuarie 2026 a fost una dintre cele mai calde luni înregistrate la nivel global, cu valuri de frig  în emisfera nordică și căldură extremă, incendii și inundații în emisfera sudică.

Samantha Burgess, coordonator strategic pentru climă la ECMWF, declara: Ianuarie 2026 a oferit un memento clar că sistemul climatic poate produce simultan vreme foarte rece într-o regiune și căldură extremă în alta. În timp ce activitățile umane continuă să determine încălzirea pe termen lung, aceste evenimente recente arată că reziliența și adaptarea la extreme tot mai frecvente sunt esențiale pentru pregătirea societății în fața riscurilor climatice viitoare.

Raportul Copernicus plasează ianuarie 2026 pe locul cinci în clasamentul celor mai calde luni ianuarie din istoria înregistrărilor, cu o temperatură medie globală de 12,95°C, cu 0,51°C peste media 1991–2020 și cu 1,47°C peste nivelul pre-industrial (1850–1900).

  • Ultimele 12 luni (februarie 2025 – ianuarie 2026) au fost cu 0,63°C peste media de referință și cu 1,57°C peste nivelul pre-industrial. În Europa, temperatura medie a fost de -2,34°C, cu 1,63°C sub media 1991–2020, cel mai rece ianuarie începând cu 2010.
  • În ciuda acestor episoade reci, temperaturile lunare din ianuarie au fost peste medie în alte regiuni ale globului, cum ar fi Arctica și vestul Americii de Nord.
  • În emisfera sudică, căldura record a alimentat condiții extreme, inclusiv incendii de vegetație în a doua jumătate a lunii ianuarie. Acestea au provocat victime în Australia, Chile și Patagonia.
  • Ploile abundente din sudul Africii, în ultima săptămână a lunii, au dus la inundații severe, în special în Mozambic, cu impact catastrofal asupra vieților și mijloacelor de trai.

Contrastul dintre frigul din emisfera nordică și căldura din emisfera sudică ilustrează modul în care schimbările climatice globale pot amplifica variabilitatea regională, generând simultan extreme de frig și extreme de căldură.

Februarie 2026: râuri atmosferice în vest, ger în est

La nivel global, conform raportului Copernicus, februarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă lună februarie din istoria măsurătorilor, cu o temperatură medie de 13,26°C, cu 0,53°C peste media 1991–2020 și cu 1,49°C peste nivelul pre-industrial.

  • Luna a fost cu 0,44°C mai rece decât februarie 2024, cea mai caldă înregistrată vreodată.
  • Iarna boreală în ansamblu (decembrie 2025 – februarie 2026) s-a clasat pe locul cinci în clasamentul celor mai calde ierni din istorie, cu o anomalie de +0,51°C față de media 1991–2020 și +1,45°C față de nivelul pre-industrial.

La nivel european, februarie 2026 a fost marcat de un contrast puternic între vest și est. Europa de Vest și Peninsula Iberică, inclusiv Franța, Spania, Portugalia și nordul Marocului, au înregistrat temperaturi mult peste medie și precipitații excepționale, Franța raportând un februarie excepțional de ploios.

Cauza principală: o serie de „râuri atmosferice” (atmospheric rivers) care au alimentat furtuni succesive care au provocat inundații severe și pagube extinse. În schimb, Fennoscandia, Statele Baltice și nord-vestul Rusiei au trecut printr-o lună rece și uscată, cu temperaturi sub medie.

În România, iarna 2025–2026 a debutat relativ blând, urmată apoi de episoade de iarnă autentică în anumite regiuni, dar la nivel global, toate cele trei luni (decembrie, ianuarie, februarie) s-au numărat printre cele mai calde cinci luni din istoria măsurătorilor pentru luna respectivă.

Acest aparent paradox reflectă esența schimbărilor climatice: încălzirea globală nu elimină iarna, dar modifică distribuția extremelor la nivel planetar. Contrastele regionale tot mai accentuate, frig în Europa de Est, inundații în Franța și Spania, caniculă și incendii în emisfera sudică, reprezintă exact tiparul de variabilitate pe care climatologii îl asociază cu o planetă aflată în continuă încălzire.

Mediafax
Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților
Digi24
Un conservator american îi cere lui JD Vance să-l înlăture pe Trump
Cancan.ro
Copiii, motivul despărțirii Codruței Filip de Valentin Sanfira? Ce s-a întâmplat după Desafio, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Adevarul
Militar rus devenit colaborator al ucrainenilor. Informațiile furnizate au facilitat lovituri asupra propriului regiment
Mediafax
Giganții europeni se reprofilează: Volkswagen trece de la mașini la producția de componente pentru scutul antirachetă
Click
Surse din Pro TV, dezvăluiri de senzație despre separarea momentului! Ce s-ar fi petrecut între Codruța și Valentin Sanfira, după Desafio: „Nu i-a picat bine că el părea distant”
Digi24
Prețurile caselor de lux din Dubai scad vertiginos
Cancan.ro
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Ce se întâmplă doctore
Sora Biancăi Drăgușanu, de nerecunoscut după intervențiile estetice. Transformarea care i-a surprins pe fani! Acum seamănă leit cu vedeta
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Descopera.ro
Capcana etichetelor BIO și Eco: Ce cumpărăm de fapt?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă şi Bubulina stăteau la plajă: - Să nu te zgâieşti la gagici
Descopera.ro
Țările Uniunii Europene, îndemnate să-și facă stocuri de gaze pentru iarna viitoare
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
08:22
Mirabela Grădinaru s-a întâlnit la Washington cu preşedintele “American Councils for International Education”. Ce au discutat
EDUCAȚIE Elevii susțin azi proba la alegere a profilului pentru simularea Bacalaureatului 2026
08:13
Elevii susțin azi proba la alegere a profilului pentru simularea Bacalaureatului 2026
APĂRARE Mutare surpriză pentru un gigant auto german. Volkswagen negociază intrarea în industria de apărare. Ar putea produce componente pentru Iron Dome
08:12
Mutare surpriză pentru un gigant auto german. Volkswagen negociază intrarea în industria de apărare. Ar putea produce componente pentru Iron Dome
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „A doua zi după ce a dat Lasconi pozele cu Nicușor și Coldea, am depus plângere la Parchet. În aprilie 2026 o să depun declarație”
08:00
Victor Ponta: „A doua zi după ce a dat Lasconi pozele cu Nicușor și Coldea, am depus plângere la Parchet. În aprilie 2026 o să depun declarație”
INEDIT Un englez din Leeds a plătit un bilet de autobuz cu o monedă cartagineză aflată în circulație de peste 2000 de ani. Unde a ajuns comoara numismatică
08:00
Un englez din Leeds a plătit un bilet de autobuz cu o monedă cartagineză aflată în circulație de peste 2000 de ani. Unde a ajuns comoara numismatică
ULTIMA ORĂ Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea
07:58
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a luat cu el şi parlamentari AUR, în SUA, la adunarea republicanilor din toată lumea

