Încălzirea globală și iarna 2025 – 2026. „Printre cele mai calde din istorie, fenomenele extreme evidențiază variabilitatea climatică accentuată”

Iarna 2025–2026 a adus frig local în România, dar la nivel global s-a numărat printre cele mai calde din istorie. Lunile decembrie, ianuarie și februarie au înregistrat temperaturi peste medie, cu contraste puternice: frig în Europa și căldură extremă în emisfera sudică.

Decembrie 2025 a fost a cincea cea mai caldă lună decembrie la nivel global din 1850 până în prezent, conform raportului lunar al Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S).

Temperatura medie globală a fost cu mult peste media perioadei preindustriale, continuând tendința de încălzire din ultimii ani, perioadă în care recordurile de temperatură lunare și anuale au fost depășite în mod repetat.

Unde au fost înregistrate cele mai pronunțate anomalii pozitive

Datele ERA5 (pe care se bazează raportul Copernicus) indică o temperatură medie globală de 13,15°C pentru decembrie 2025, cu 0,49°C peste media perioadei de referință 1991–2020.

La nivel european, luna s-a clasat ca a patra cea mai caldă lună decembrie (la egalitate cu decembrie 2011), cu o diferență de +1,99°C față de medie.

Cele mai pronunțate anomalii pozitive au fost înregistrate în Norvegia, Suedia și în Islanda, unde ziua de Ajun temperatura înregistrată la o stație meteorologică

Temperatura medie a suprafeței oceanelor (60°S–60°N) a fost de 20,5°C, a patra cea mai ridicată valoare înregistrată vreodată pentru luna decembrie.

Pe scurt, raportul Copernicus conturează o realitate climatică în accelerare, în care anii recenți se situează la extreme fără precedent, iar decembrie 2025 se înscrie clar în această tendință de încălzire globală persistentă, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima.

Ianuarie 2026: frig în Europa, căldură record în emisfera sudică