Climatul urban și PROVOCĂRILE actuale pentru România. „Insulele de Căldură Urbană amplifică diferențele termice dintre orașe și zonele învecinate”

Fenomenul de Insulă de Căldură Urbană amplifică diferențele termice dintre orașe și zonele învecinate cu 2–3°C, iar în cazuri extreme până la 4–6°C, afectând confortul termic și crescând riscurile pentru sănătate, în special bolile cardiovasculare, renale și cerebrale.

Această analiză prezintă principalele caracteristici ale climatului urban actual, tendințele pentru următoarele decenii și direcțiile-cheie de adaptare la schimbările climatice adoptate de orașele din România.

Urbanizarea este astăzi un proces accelerat

În general, orașele sunt mai calde și mai uscate decât zonele din jur.

Mediul urban, cel mai eterogen tip de mediu geografic de pe planetă, oferă multiple avantaje pentru dezvoltarea socială și economică și pentru calitatea vieții, dar generează și probleme majore privind utilizarea resurselor de mediu, cu relevanță tot mai mare în contextul schimbărilor climatice anticipate pentru următoarele decenii.

În România, cele mai frecvente hazarduri climatice urbane sunt temperaturile extreme și furtunile violente, adesea însoțite de inundații și vijelii. Un efect direct al mediului construit asupra climatului regional este fenomenul de Insulă de Căldură Urbană (ICU), care determină frecvent diferențe de temperatură de 2–3°C între orașe și zonele învecinate, putând atinge valori de 4–6°C (figura 1).

Aceste diferențe afectează confortul termic și cresc riscul de mortalitate și îmbolnăviri asociate cu afecțiuni cardiovasculare, renale sau cerebrale, notează dr. Sorin Cheval și drd. Vlăduț Fălcescu pentru Infoclima.

Intensitatea ICU, influențată de suprafața construită și numărul de locuitori

Intensitatea ICU variază între zi și noapte și crește odată cu dimensiunea orașului, fiind influențată de suprafața construită și numărul de locuitori.

În luna iulie, valorile medii sunt de 1–2°C în orașele din afara Arcului Carpatic, pe timpul nopții, și de 1,5–3,5°C în orașele din interiorul acestuia, pe timpul zilei. Valorile maxime pot atinge 3–4°C noaptea și 7–8°C ziua, cu distribuții geografice variabile.

Gradul de expunere al populației la risc termic depinde de factori precum temperatura aerului și tipul de climat, ponderea zonelor construite și modul de utilizare a terenului, precum și densitatea populației.

Cel puțin 40–50% dintre locuitorii orașelor cu peste 30.000 de locuitori trăiesc astăzi în zone cu risc termic ridicat sau foarte ridicat, iar în multe dintre localitățile din sudul țării, precum București, Craiova sau Galați, procentul depășește 50% (figura 2).

Viitorul apropiat (2021-2040) va fi marcat de o creștere sensibilă a temperaturii maxime și minime, precum și a frecvenței valurilor de căldură care vor afecta orașele României, chiar și într-un scenariu moderat de evoluție a climei (Jacob et al 2014). Diferențele cele mai mari față de perioada 1981–2010 sunt prognozate în afara Arcului Carpatic, dar tendința de încălzire se manifestă la nivel național. În Oltenia, Muntenia și Dobrogea, temperaturile maxime vor depăși cu peste 1°C valorile de referință, accentuând riscurile climatice și impactul asupra populației și mediului.

Căldura urbană, efecte semnificative asupra societății

Căldura urbană reprezintă un factor de risc tot mai relevant în contextul actual, având efecte semnificative asupra societății. Aceasta reprezintă o țintă centrală pentru eforturile de atenuare a efectului de insulă de căldură urbană și adaptare a populației afectate. La nivel european au fost adoptate strategii ce cuprind o gama largă de măsuri structurale și non-structurale menite să protejeze infrastructura, ecosistemele și comunitățile locale.

În centrul abordării UE privind adaptarea la schimbările climatice se află Noua Strategie a UE privind Adaptarea la Schimbările Climatice, adoptată în 2021.

Această strategie se bazează pe necesitatea unei adaptări mai inteligente, mai rapide și mai sistemice.

Aceasta include îmbunătățirea cunoștințelor despre impacturile climatice, dezvoltarea de soluții inovatoare și asigurarea integrării acțiunilor de adaptare în toate politicile UE, inclusiv planificarea urbană și domenii relevante pentru ariile urbane. La nivel național, în ultimii ani, au fost adoptate strategii pentru atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la efectele acestora, iar orașele sunt integrate ca arii cu o vulnerabilitate climatică în creștere. În linie cu țintele naționale, orașele au dezvoltat diverse documente strategice legate de dezvoltarea durabilă, mobilitatea urbană, energia verde, infrastructură inteligentă și de atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice. ‍Recomandări pentru politici sau acțiuni viitoare bazate pe analiza efectuată