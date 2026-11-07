Avertisment Copernicus. Luna octombrie 2026, cea mai călduroasă din istoria măsurătorilor

Luna octombrie a acestui an a fost cea mai călduroasă înregistrată vreodată la nivel global. Este concluzia îngrijorătoare evidențiată de datele Serviciului Copernicus pentru Schimbări Climatice (C3S). Serviciul este implementat de Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu (ECMWF).
Conform predicțiilor, anul 2026 ar putea fi al doilea an calendaristic care depășește pragul de peste 1,5° C față de nivelul preindustrial, după 2024. Oceanele au atins valori record, iar El Niño se intensifică.
Temperatura medie globală a aerului la suprafață a fost cu 1,75°C peste nivelul preindustrial. Este a treia lună consecutivă care depășește 1,5°C.
Datele aduc și o concluzie pe termen mai lung: potrivit unei predicții statistice bazate pe setul de date ERA5, anul 2026 va depăși practic sigur 1,5°C față de nivelul preindustrial. Ar deveni astfel al doilea an calendaristic în care se întâmplă acest lucru, după 2024, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima.
Intervalul estimat pentru media anului 2026 este de 1,56–1,61°C peste nivelul preindustrial.
Media pe patru ani, 2023–2026, va depăși, de asemenea, 1,5°C. „Este important că și media pe patru ani depășește 1,5°C, ceea ce arată cât de susținută a devenit această perioadă de căldură globală“, a declarat Samantha Burgess, directoarea strategiei pentru climă la ECMWF.
Ea a subliniat că un El Niño excepțional de puternic adaugă căldură unui climat deja încălzit de activitățile umane.
Temperatura la suprafața mării a rămas excepțional de ridicată. Media în afara regiunilor polare a ajuns la 20,95°C, cea mai mare valoare pentru o lună octombrie, peste recordul anterior, din 2023.
În Pacificul tropical, fenomenul El Niño continuă să se intensifice.
În regiunea Niño 3.4, anomalia lunară a temperaturii apei a atins 3,21°C, o valoare maximă absolută, mai mare decât vârfurile din episoadele El Niño foarte puternice anterioare.
Temperatura medie a aerului peste uscatul european a fost de 11,51°C în octombrie, cu 1,49°C peste media perioadei 1991–2020. A fost a doua cea mai caldă lună octombrie, după cea din 2022, când anomalia a fost de 1,92°C.
Distribuția anomaliilor s-a schimbat față de vară și septembrie, când recordurile erau în vestul continentului.
Acum, temperaturile au fost cu mult peste medie în Scandinavia și în estul extrem al Europei, iar în vestul și centrul continentului abaterile au fost mai mici. Un areal cu temperaturi sub medie a acoperit sudul Balcanilor, Grecia, estul Mediteranei și vestul Turciei.
Debitele excepțional de mici s-au menținut în mare parte din Europa centrală și de est, inclusiv pe Rin, Dunăre și Vistula.
În vestul continentului, situația s-a ameliorat parțial, pe fondul unui octombrie mai uscat decât septembrie.
În schimb, precipitații abundente au provocat inundații în mai multe țări, printre care Marea Britanie, Irlanda, Spania, Grecia și Turcia.