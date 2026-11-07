România îi trimite nota de plată gigantului german Rheinmetall. 8,7 milioane de euro, penalități de la Ministerul Apărării

Ministerul Apărării Naționale a emis prima factură de penalități în valoare de 8,7 milioane de euro către gigantul german Rheinmetall. Penalitățile sunt din cauza întârzierilor în livrarea unor sisteme de apărare antiaeriană destinate Armatei Române.

Echipamentele, contractate pentru 328 de milioane de euro, trebuiau să ajungă în România încă din aprilie 2026, însă nu au ajuns nici până acum, după ce nu au trecut testele de recepție.

Informația privind emiterea facturii a fost prezentată vineri seară de jurnalistul Adrian Ursu, în emisiunea „Exces de putere”, difuzată de Antena 3 CNN.

Suma de 8,7 milioane de euro nu este însă definitivă și crește de la o zi la alta. Potrivit informațiilor prezentate de Antena 3 CNN, Rheinmetall acumulează penalități de zeci de mii de euro pentru fiecare zi de întârziere. Valoarea penalităților va crește până la recepționarea echipamentelor de către Armata Română.

Conform ultimelor informații, primele două sisteme antiaeriene, care trebuiau livrate pe 15 aprilie 2026, ar urma să ajungă în România abia în luna decembrie, cu aproape opt luni întârziere. Tot în decembrie este programată și livrarea următoarelor două sisteme prevăzute în contract.

Contractul cu Rheinmetall

În decembrie 2023, compania Romtehnica a atribuit un contract-cadru de 328 de milioane de euro companiei germane Rheinmetall Landsysteme GmbH. Programul, derulat de Statul Major al Forțelor Terestre, prevedea modernizarea a 4 sisteme (24 de tunuri) de artilerie antiaeriană Oerlikon GDF 103, cu introducerea capabilităților C-RAM.

Contractul prevede ca fiecare dintre cele patru sisteme să primească:

6 tunuri gemene de 35 mm Oerlikon GDF009 TREO;

sistem de conducere a focului Oerlikon Skymaster;

radar X-TAR3D;

autoloader și alte componente, conform informațiilor publicate de Rheinmetall.

C-RAM înseamnă Counter-Rocket, Artillery and Mortar, adică contracararea rachetelor, proiectilelor de artilerie și mortierelor. Această capabilitate înseamnă, în esență, transformarea tunurilor antiaeriene într-un sistem capabil să detecteze, să urmărească și să intercepteze proiectile și rachete de mici dimensiuni care se apropie de obiectivele protejate, arată G4media.