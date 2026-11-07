Prima pagină » EXCLUSIV » Provocare pe piața muncii: ești pregătit că concurezi cu „angajatul ideal”? Nu cere concediu sau mărire de salariu, lucrează non-stop și nu dă în judecată compania dacă este discriminat

Provocare pe piața muncii: ești pregătit că concurezi cu „angajatul ideal”? Nu cere concediu sau mărire de salariu, lucrează non-stop și nu dă în judecată compania dacă este discriminat

Cristian Lisandru
Provocare pe piața muncii: ești pregătit că concurezi cu „angajatul ideal”? Nu cere concediu sau mărire de salariu, lucrează non-stop și nu dă în judecată compania dacă este discriminat
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În jargonul IT se folosește, în mod curent, termenul de „replacement”, respectiv „înlocuire” în limba română. Semnificația nu poate fi descifrată rapid de cel care nu este specialist în domeniu. Are sensul de înlocuire a unui angajat cu un agent IA, care preia sarcinile angajatului. Practica este deja destul de răspândită, în special în Statele Unite ale Americii, în unele state ale UE sau în China. În România, deocamdată, fenomenul „replacement” se află într-un stadiu incipient și se manifestă – cu precădere – în zona privată.

Întrebarea care dă deja fiori pe șira spinării multor angajați este de ce preferă companiile din străinătate sau din România să înlocuiască o persoană angajată cu un agent IA.

Sondaj Gândul

Va reuși Trump să își impună politicile, chiar dacă nu are majoritatea în Congres?

Vezi rezultate

Loading ...

Inteligența Artificială câștigă din ce în ce mai mult teren, iar perspectivele – per termen lung – creează îngrijorări mari în rândul angajaților.

Prof. univ. dr. Cristian Jura – fost membru al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) – a explicat, în exclusivitate pentru Gândul, de ce un agent IA pare a fi un angajat ideal pentru companii și cum s-a ajuns într-o astfel de situație îngrijorătoare. Totodată, expertul avertizează și asupra riscurilor financiare, pe termen lung, care ar putea afecta bugetul de stat.

Cristian Jura: „Nu se plânge că salariul este prea mic, este disciplinat”

Un agent IA – software inteligent capabil să perceapă mediul înconjurător, să își stabilească obiective, să planifice pașii necesari și să execute acțiuni în mod autonom prin intermediul unor instrumente externe, fără a necesita intervenția umană la fiecare etapă – poate fi considerat un angajat ideal.

Cristian Jura atrage atenția că agentul IA – bine programat – nu va cere niciodată un salariu mai mare. Va avea o disciplină a muncii ieșită din comun. Va lucra non-stop fără să obosească. Mai mult, nici nu va cere vreodată concediu de odihnă.

Din punctul meu de vedere, există cel puțin două motive importante.

Pe de o parte, un agent IA este un angajat ideal, dacă este bine programat. Un agent IA nu este remunerat, nu se plânge că salariul este prea mic, este disciplinat, nu cere concediu, lucrează non-stop, nu se simte discriminat sau hărțuit.

  • Nu dă compania în judecată dacă este nemulțumit.
  • Nu cere daune morale în instanță, nu are probleme cu pontajul.
  • Este disponibil, activitatea lui poate fi foarte simplu ajustată.
  • Este foarte ușor de folosit, nu îl preocupă contractul colectiv de muncă, contractul individual de muncă sau fișa postului, dacă dorești să înceteze activitatea.

Nu se pune în discuție concedierea sau eventuale procese de repunere în poziția anterioară, nu demisionează și așa mai departe.

Pe de altă parte, economia se confruntă cu o lipsă a pierderii interesului forței de muncă pentru anumite tipuri de activități. Companiile întâmpină dificultăți majore în a recruta personalul de care au nevoie. Vânzările sunt sub așteptări, se discută despre reducerea efectivelor umane și recalibrarea personalului în concordanță cu vânzările reale. Este luată în calcul scăderea bugetelor planificate.

Piața este măcinată de incertitudini. Într-un context dificil din punct de vedere economic, trecerea la o economie agentică, adică bazată pe agenți IA, este o soluție la îndemână”, a explicat Cristian Jura.

Fenomenul „replacement”, în plină desfășurare

O înlocuire a personalului a început de câțiva ani deja, spune Cristian Jura. Nu este neapărat o înlocuire cu agenți IA, dar semnalele sunt vizibile.

Remarcăm în jurul nostru înlocuirea casierelor cu casele selfpay și înlocuirea personalului din call center cu chatboți la toate companiile de curent, gaze, telefonie mobilă.

Dacă ai întârziat cu plata, te sună un chatbot.

  • Cel puțin în București, au apărut spații cu vending machines, mici minimarketuri, unde ne există deloc personal uman.
  • Putem considera că acesta a fost un prim nivel, în care s-a renunțat la personal, la lucrători din anumite domenii.

Următorul nivel este în curs de implementare de maxim 2 ani. Se referă la «replacement» în sensul de înlocuire a salariatului cu agenți IA și trecerea la economie agentică.

Un exemplu la îndemână este folosirea agenților IA de către companiile de recrutare, de HR. Acestea folosesc agenți IA pentru a face selecția celor care doresc să aplice pentru un loc de muncă. Cel puțin în primă fază, selecția este făcut de către agenți IA”, mai spune Cristian Jura.

Cât de dificil este să înlocuiești un angajat cu un agent IA

„Înlocuirea” unui angajat cu un agent IA nu este dificilă din punct de vedere tehnic, avertizează Cristian Jura. Dar nici nu poate funcționa întoate domeniile de activitate.

Partea tehnică nu este dificilă, se bazează pe conceptul de «replacement assesment». Este vorba despre o evaluare reală a muncii depuse de un salariat și de programarea agentului IA care să execute exact aceleași sarcini.

Evident că nu este posibilă înlocuirea în toate domeniile sau pe orice poziție. Aceste lucru poate rezult chiar din evaluare făcută pentru înlocuire.

În primul rând vor fi afectate locurile de muncă în care se face «replacement» efectiv. Dar există deja o presiune mare asupra pieței pentru că inteligența artificială a devenit consilierul nostru personal în numeroase domenii. Multe persoane apelează deja la IA pentru sfaturi medicale, juridice.

IA în loc de psiholog, IA pentru contabilitate, marketing, customer suport, suport de vânzare, analiză de date, design interior, exact din același motive pentru care se face și «replacement», pentru că IA este disponibil oricând și este ieftin”, avertizează Cristian Jura.

„Cu cât vom avea o rată mai mare de «replacement», cu atât mai mult va fi afectat bugetul de stat”

Societatea, mai precizează Cristian Jura, este deja afectată de aceste schimbări rapide care au la bază inteligența artificială. Deocamdată, cel puțin în România, nu se cunoaște o cifră exactă a angajaților umani care au fost înlocuiți cu agenți IA.

Dar Cristian Jura atrage atenția că acest „replacement” riscă, într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat, să afecteze dramatic bugetul de stat.

Putem constata că este deja afectată societatea în ansamblul său. Nu știm câte persoane au fost înlocuite deja cu agenți IA. În acest moment, nu avem un răspuns.

Din informațiile pe care le am, nu există o statistică privind «replacement» și nici proiecții privind rata de «replacement», în acest moment, în România.

Discuția noastră nu este o ficțiune. Este o realitate în care deja trăim. Ecuația privind afectarea bugetului este foarte simplă. Cu cât vom avea o rată mai mare de «replacement», cu atât mai mult va fi afectat bugetul de stat. De ce? Pentru că vor scădea contribuțiile plătite către bugetul de stat”, a încheiat Cristan Jura, în exclusivitate pentru Gândul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIVCum a scăpat de Poliție femeia care administrează, din umbră, banii fraților Tate
05:00
Cum a scăpat de Poliție femeia care administrează, din umbră, banii fraților Tate
EXCLUSIVÎncepe măcelul la STB. Gândul a aflat pe ce criterii vor fi concediați aproape 1.000 de angajați. Primii pe listă sunt șoferii acuzați că au lucrat în paralel la alte firme de transport
17:09
Începe măcelul la STB. Gândul a aflat pe ce criterii vor fi concediați aproape 1.000 de angajați. Primii pe listă sunt șoferii acuzați că au lucrat în paralel la alte firme de transport
EXCLUSIVCunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat
05:00, 06 Nov 2026
Cunoscut interlop din Berceni, filmat exact în momentul în care este făcut KO de un șofer oarecare. În replică, temutul „Tysonică” l-a înjunghiat
ULTIMA ORĂAndrei Marga, fost ministru de externe, susține că ordinul execuției lui Călin Georgescu a venit de la Bruxelles
16:27, 05 Nov 2026
Andrei Marga, fost ministru de externe, susține că ordinul execuției lui Călin Georgescu a venit de la Bruxelles
EXCLUSIVDosarul unei crime oribile, redeschis cu forța de Parchetul Curții de Apel București după ce a fost mușamalizat la Ialomița. Peste 20 de cuțitari, ridicați după 7 ani de la măcel
05:00, 05 Nov 2026
Dosarul unei crime oribile, redeschis cu forța de Parchetul Curții de Apel București după ce a fost mușamalizat la Ialomița. Peste 20 de cuțitari, ridicați după 7 ani de la măcel
EXCLUSIVPrefecta de Ilfov, interceptată de procurorii DNA în dosarul „fabricii de permise auto”. În ce fel s-ar fi implicat Simona Neculae
05:00, 04 Nov 2026
Prefecta de Ilfov, interceptată de procurorii DNA în dosarul „fabricii de permise auto”. În ce fel s-ar fi implicat Simona Neculae
Mediafax
Un celebru youtuber american a mâncat într-unul dintre cele mai sărace cartiere din România. Reacția după ce a gustat mâncarea
Digi24
Tanczos Barna, după botezul lui Alfred Simonis: „Noi la UDMR nu avem asemenea evenimente. La nunta domnului Kelemen nu au ieșit știri”
Cancan.ro
Eliminată de la Asia Express, Loredana Chivu se poate întoarce la „munca” ei. Și noi i-am aflat tariful. Ce oferă pentru 20 euro
Prosport.ro
FOTO. Rivala Simonei Halep, imagini incendiare din vacanța în Maldive
Adevarul
Ucraina a lansat primul atac mecanizat cu roboți din istorie. 28 de drone terestre au fost trimise împotriva armatei ruse
Mediafax
„E doar începutul”. Cine ar fi în spatele alertelor cu bombă din avioanele europene
Click
Ramona Bădescu, înșelată fără să știe! A aflat abia după 20 de ani ce ascundea fostul soț
Digi24
Gen. Dorin Toma, fost comandant NATO: „România începe târziu proiectul unei baze americane permanente”. Cu cât suntem în urma Poloniei
Cancan.ro
Cuplul anului în România😮 Aris Eram și Gabriella, împreună⁉️ Dani Oțil a amuțit, Ramona Olaru a crezut că nu aude bine: 'Baby...↘️
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști pe adolescentul din „Karate Kid”? Ralph Macchio împlinește 65 de ani
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Mașina Zilei: Cu ce dotări vine o Dacia Logan cu GPL? Cât costă un exemplar din 2022
Descopera.ro
Sucul de merișoare pare să inhibe formarea plăcii dentare, potrivit unui studiu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Sorin Ene, invitat la „Podcast cu Prioritate” #116 by ProMotor. Drift, familie, mașini spectaculoase și noua generație de piloți din România
Mediafax Italia
Codul secret care TE POATE SALVA pe stradă!
Mediafax Spania
BREAKING! Șoferului premierului, ARESTAT!
ACTUALITATE7 Noiembrie, calendarul zilei: Este prezentată prima baterie electrică. Trupele române ocupă Rahova. Primul Trabant iese de pe linia de asamblare
07:15
7 Noiembrie, calendarul zilei: Este prezentată prima baterie electrică. Trupele române ocupă Rahova. Primul Trabant iese de pe linia de asamblare
EXCLUSIVAlegeri în Găgăuzia, mica „Lume Rusă” de la granița României. Cum a devenit Bucureștiul o „sperietoare electorală”
07:00
Alegeri în Găgăuzia, mica „Lume Rusă” de la granița României. Cum a devenit Bucureștiul o „sperietoare electorală”
INEDITUn meteorit găsit în Deșertul Sahara dezvăluie cum a arătat planeta Marte în urmă cu 4,1 miliarde de ani. Oamenii de știință spun că ar putea rezolva un vechi mister despre planeta roșie
07:00
Un meteorit găsit în Deșertul Sahara dezvăluie cum a arătat planeta Marte în urmă cu 4,1 miliarde de ani. Oamenii de știință spun că ar putea rezolva un vechi mister despre planeta roșie
INEDITChina construiește o uriașă insulă plutitoare, rezistentă la taifunuri. Când va fi gata și în ce scop a fost proiectată
07:00
China construiește o uriașă insulă plutitoare, rezistentă la taifunuri. Când va fi gata și în ce scop a fost proiectată
ȘTIINȚĂLumina „farului-fantomă”, o iluzie optică veche de aproape un secol, explicată de cercetători. Ce fenomen au descoperit oamenii de știință
06:15
Lumina „farului-fantomă”, o iluzie optică veche de aproape un secol, explicată de cercetători. Ce fenomen au descoperit oamenii de știință
INEDITUn oraș roman construit în urmă cu 1.900 de ani a fost înghițit de nisipurile Saharei și uitat timp de 1.000 de ani. Cum a fost redescoperit Timgad, „Pompeiul Africii”
06:15
Un oraș roman construit în urmă cu 1.900 de ani a fost înghițit de nisipurile Saharei și uitat timp de 1.000 de ani. Cum a fost redescoperit Timgad, „Pompeiul Africii”

Cele mai noi

Trimite acest link pe