Alertă de securitate în Europa. Patru avioane, obligate să aterizeze în Franța după amenințări cu bombă

Patru avioane care traversau spațiul aerian al Franței au fost obligate să aterizeze vineri, după ce autoritățile au primit amenințări cu bombă. Trei aeronave au fost direcționate către aeroportul Orly, de lângă Paris, iar una către Bordeaux.

Toate cele patru aeronave au ajuns la sol în siguranță, fără incidente, a anunțat Guvernul francez, citat de Europe 1.

Aeronavele au fost supuse verificărilor de securitate efectuate de echipe specializate în depistarea explozibililor. Autoritățile franceze au deschis o anchetă pentru identificarea autorilor mesajelor de amenințare. Cele patru aeronave traversau teritoriul francez în drum spre alte destinații. Guvernul nu a comunicat numele companiilor aeriene, numărul pasagerilor sau aeroporturile către care se îndreptau.

Zeci de amenințări cu bombă în ultimele zile

În ultimele zile, autoritățile din Europa s-au confruntat cu zeci de amenințări cu bombă. Unele avioane au fost escortate de aeronave de luptă, iar altele au fost obligate să aterizeze pe aeroporturi diferite de cele programate.

Un avion Aer Lingus care zbura de la Dublin la Roma, cu 157 de persoane la bord, a fost deviat joi către baza militară Évreux, din Franța. Aeronava a fost escortată de avioane de luptă franceze, dar verificările geniștilor nu au dus la descoperirea unor explozibili. Deoarece a refuzat inițial să aterizeze la baza militară, preferând un aeroport civil, pilotul aeronavei este cercetat de procurorii francezi.

Joi, un avion Wizz Air sosit de la Milano a aterizat pe Aeroportul Henri Coandă din București, unde autoritățile au instituit o celulă de criză din cauza unei amenințări cu bombă. Cei 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului au fost debarcați, iar geniștii Serviciului Român de Informații (SRI) au verificat aeronava. Alerta s-a dovedit falsă.

Tot joi, un avion KLM care efectua un zbor spre Tel Aviv, cu escală la București, a primit o amenințare similară. Piloții au solicitat verificarea aeronavei, iar SRI a confirmat că nu au fost găsite dispozitive explozive.

Vineri, o cursă TAROM de la Praga la București a primit o amenințare cu bombă, dar avionul a aterizat la destinația programată. Autoritățile aeroportuare au confirmat că alerta a fost falsă.

Amenințările, semnate în numele unei grupări extremiste ruse

Mai multe mesaje trimise aeroporturilor din Roma și Sofia au fost semnate în numele „Luptătorilor Statului Masculin”, o mișcare extremistă rusă, interzisă în Rusia. Legătura dintre autorii amenințărilor și această organizație nu a fost confirmată. Autoritățile nu au identificat până acum persoanele care au trimis amenințările.