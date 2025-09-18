Vară de FOC pentru Europa și România, în 2025. Dr. Bogdan Antonescu: „Valurile de căldură sunt un pericol mortal”

Luna august a acestui an a fost a treia cea mai caldă lună august la nivel global, cu o temperatură medie a aerului de 16,6°C, adică +0,49°C peste media 1991–2020. În Europa, temperatura medie din august 2025 a fost de 19,46°C, adică +0,3°C peste medie, dar luna nu a intrat în Top 10 cele mai calde luni august din istorie.
Totuși, întreaga vară europeană 2025 a fost a patra cea mai caldă înregistrată, cu +0,9°C peste media 1991–2020. Există nu doar o tendință pe termen lung de încălzire a verilor la nivel global, iar cele recente, inclusiv 2024 și 2025, se află la extremele seriei.
Aceasta confirmă accelerarea încălzirii climatice și frecvența tot mai mare a verilor record.
Vara anului trecut a fost deosebită: între 31 mai și 31 iulie, au existat nu mai puțin de 46 de zile consecutive de val de căldură – 75% din acel interval – marcând cel mai lung și intens episod din istoria recentă și devenind un punct de referință al istoricului climatic din ultimilor ani.
Deși iulie 2025 nu a fost, în general, luna cu cele mai ridicate temperaturi medii la nivel local, abaterile față de media climatologică 1991–2020 au fost semnificative. În sudul și sud-vestul țării, anomaliile au depășit +2.5°C, iar în orașe precum Craiova și București temperatura medie lunară a fost cu peste 2°C mai ridicată decât normalul, notează dr. Bogdan Antonescu pentru Infoclima.
Aceste rezultate evidențiază caracterul deosebit de cald al lunii iulie 2025 și ilustrează tendința recentă de accentuare a valurilor de căldură în contextul schimbărilor climatice.
Stresul termic accentuat, alături de fenomene extreme precum furtunile violente, au afectat întinse regiuni ale țării în această vară, semnalând tot mai clar efectele accelerate ale schimbărilor climatice asupra României. 14 iulie 2025 a fost cea mai caldă zi la nivel global din 2025.
Sfârșitul lunii iunie 2025 a adus deja temperaturi foarte ridicate. Vara anului trecut a fost una cu extreme de temperaturi cu valuri de căldură persistente. Odată cu aceste temperaturi intervine un factor important: stresul termic, deoarece acesta poate avea impact semnificativ asupra sănătății, productivității, economiei și afectează mai puternic persoanele vulnerabile din punct de vedere socio-economic.
Stresul termic generat de căldură a devenit o preocupare tot mai mare pe fondul verilor cu temperaturi tot mai ridicate. Valurile de căldură din ultimii ani, tot mai frecvente, mai intense și de durată mai mare, expun tot mai mulți oameni la aceste riscuri.
Stresul termic de căldură nu mai este doar o situație excepțională, ci o realitate tot mai frecventă în România. Analiza pe baza indicelui UTCI (care măsoară stresul termic resimțit de corpul uman în funcție de condițiile meteorologice) arată clar că:
Un recent studiu din Marea Britanie a arătat că valurile caniculare sunt în parte responsabile și pentru creșterea mortalității iar printre punctele cheie se numără:
Schimbările climatice nu mai reprezintă o amenințare viitoare, ci o realitate prezentă cu efecte profunde asupra sănătății publice în România.
Creșterea temperaturilor, intensificarea valurilor de căldură, extinderea arealului bolilor infecțioase și agravarea problemelor respiratorii, cardiovasculare și psihice conturează o criză medicală complexă. Dovezile științifice prezentate în raportul privind Schimbările climatice și sănătatea publică – Impactul valurilor de căldură și al temperaturilor extreme în România arată clar că stresul termic nu este un fenomen izolat, ci un catalizator al vulnerabilităților preexistente, afectând disproporționat persoanele în vârstă, copiii, bolnavii cronici și comunitățile cu venituri reduse.
RECOMANDAREA AUTORULUI: