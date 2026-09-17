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Planul lui Grigore Antipa pentru Delta Dunării. O ecologie înaintea vremii sale, încă aplicabilă în era schimbărilor climatice

Cristian Lisandru
Planul lui Grigore Antipa pentru Delta Dunării. O ecologie înaintea vremii sale, încă aplicabilă în era schimbărilor climatice
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La începutul secolului trecut, Delta Dunării era încă foarte puțin studiată. Grigore Antipa avea să schimbe acest lucru. A publicat o serie de studii care rămân și azi de referință: Regiunea inundabilă a Dunării (1910), Câteva probleme științifice și economice privitoare la Delta Dunării (1914) și, mai târziu, la analiza geofizică a navigabilității gurilor fluviului (1938). Pentru el, Delta era o resursă vie atât pentru localnici cât și pentru întreaga țară, nu o mlaștină de cucerit.

Ce surprinde astăzi este felul în care gândea Antipa, o abordare ecologică modernă.

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  • Grigore Antipa propunea, cu un secol înainte ca termenii să fie inventați, o adevărată ecologie a Deltei.
  • Propunea o viziune construită pe date și pe observație de teren, pe înțelegerea mecanismelor și a proceselor naturale și pe respectul pentru comunitățile locale și felul lor de viață.
  • În loc să impună naturii o ordine străină, cerea să fie înțeleasă și folosită ordinea ei proprie.

Grigore Antipa

Delta Dunării este cea mai mare și mai bine păstrată zonă umedă a Europei

Iar miza nu e mică, notează dr. Florin Zăinescu pentru Infoclima. Astăzi, Delta Dunării este cea mai mare și mai bine păstrată zonă umedă a Europei.

Adăpostește cel mai întins stufăriș compact din lume (circa 156.000 ha). A intrat în Cartea Recordurilor, fiind cel mai mare sistem natural de purificare a apei de pe continent. Este refugiu pentru peste 300 de specii de păsări.

Recunoașterea internațională a urmat firesc: sit Ramsar și sit al patrimoniului mondial UNESCO (1991), Rezervație a Biosferei (1992), singura deltă declarată integral rezervație a biosferei.

O ecologie modernă înainte vremurilor

Trei idei fac din gândirea lui Antipa o ecologie modernă înainte vremurilor.

  • În primul rând, era o viziune sprijinită pe date. Argumentele lui nu sunt ideologice, ci empirice: harta hidrografică a Deltei, ridicată în trei ani de inginerii pescăriilor, statistici de producție piscicolă și serii de niveluri ale Dunării pe zeci de ani.

Numai știința poate să ne dea baza sigură pe care să putem lucra, scria el, cerând un „program bine stabilit, rezultat din studierea obiectivă a chestiunii”; abaterea de la el, avertiza, duce la „greșeli ireparabile

  • În al doilea rând, era o viziune a mecanismelor și a proceselor. Antipa nu vedea un peisaj static, ci un sistem în continuă transformare, în care apa „clădește neîncetat și deseori distruge ceea ce a clădit”.

Ce conta pentru el nu era forma de moment a Deltei, ci mecanismul care o produce precum legătura dintre regimul inundațiilor, reproducerea peștelui, productivitatea bălților și chiar adâncimea navigabilă a fluviului.

  • În al treilea rând, era o viziune care pleca de la oameni. Planul lui era construit în jurul pescarilor și crescătorilor de vite ai Deltei, a căror existență depindea de ritmul apelor.

El cerea ca inundația să fie privită „nu ca o nenorocire, ci ca belșug”. Avertiza împotriva intereselor private speculative care ar fi vrut să sece Delta pentru profit imediat.

Harta hidrografică a Deltei Dunării, ridicată de inginerii Serviciului Pescăriilor și reprodusă de Antipa în 1914 — temelia „obiectivă” pe care își construia întregul plan. Sursă: G. Antipa, Câteva probleme științifice și economice privitoare la Delta Dunării, 1914

Delta ca ecosistem viu

Cea mai modernă intuiție a lui Antipa este că bălțile Dunării nu sunt teren irosit, ci un fel de infrastructură naturală.

  • „…atât pentru evitarea catastrofelor provenite din inundații, cât și pentru menținerea unui bun drum navigabil în epoca apelor joase, bălțile noastre au cea mai mare importanță, fiind adevărate regulatoare ale cursului Dunării și trebuesc deci conservate.” — Grigore Antipa, 1910În anii cu ape mari, lunca devine un imens rezervor.
  • Când Dunărea scade, bălțile restituie apa și mențin nivelul navigabil.
  • Fac, gratuit, exact ceea ce în altă parte se încearcă prin rezervoare artificiale.
  • Tot de regimul apelor depinde și pescuitul. Cu cât inundația e mai mare și suprafața acoperită mai întinsă, cu atât producția crește, bălțile Dunării întrecând, spunea Antipa, „toate pescăriile similare din Europa”.

La nivel european, această schimbare de paradigmă a fost consfințită prin Legea restaurării naturii/Nature Restoration Law (Regulamentul UE 2024/1991, în vigoare din august 2024).

Statele membre trebuie să readucă la stare liber curgătoare cel puțin 25.000 km de râuri până în 2030 prin eliminarea barierelor și reconectarea luncilor, și să aplice măsuri de restaurare pe cel puțin 20% din suprafața terestră și marină a UE, extinse la toate ecosistemele care au nevoie până în 2050.

Delta însăși este, pentru Antipa, un proces, nu un obiect. Timp de 46 de ani a observat cum brațul fluviului înaintează în mare cu circa 200 de metri pe an: fundurile mării devin golfuri, apoi limanuri și lacuri, se acoperă cu stuf plutitor (plaur) și, în final, se se transformă în uscat aluvionar.

A administra, nu a cuceri: apa și sedimentele

De aici și critica lui fermă la adresa soluțiilor radicale. Visul de a transforma Delta în „grânarul Europei” prin secare totală era, scria el, „o adevărată utopie”. Fundul bălților se află în cea mai mare parte sub nivelul Mării Negre. A copia în valea noastră, cu clima ei secetoasă, sistemele de îndiguire din Olanda sau de pe Tisa, însemna a risca „greșeli ireparabile”.

  • Alternativa lui era o administrare locală, regiune cu regiune. Îndiguiri parțiale, desecări acolo unde se justifică și folosirea aluviunilor fluviului pentru a înălța și a extinde grindurile.
  • Sedimentul devine astfel resursă, nu deșeu.
  • Antipa văzuse asta pe teren. Aluviunile fine depuse anual sunt un îngrășământ gratuit. Lacul Razim a reînviat după ce gârlele lui de alimentare au fost redeschise.
  • Într-un singur sector al Deltei, veniturile din pescuit au urcat în 14 ani de la circa 300.000 la aproape 2.400.000 de lei.

Aceeași filozofie o aplică la gurile Dunării. În 1938, Antipa arăta că adâncimea navigabilă se menține cel mai bine nu luptând mecanic cu nisipul, ci folosind curentul litoral care transportă aluviunile spre sud. Un mecanism bine proiectat „pune însăși Natura în stare să cureţe şenalul …fără ajutorul niciunei lucrări mecanice”.

Lucrările care ignoră „marile legi naturale ce guvernează evoluția Deltei”, avertiza el, sunt sortite eșecului. Este, în esență, principiul de azi al lucrului „cu” natura (working with nature) și exact problema deficitului de sedimente care determina eroziunea de pe coasta Deltei.

Punerea în valoare a Deltei nu avea sens fără oamenii ei

Pentru Antipa, punerea în valoare a Deltei nu avea sens fără oamenii ei. Planul prevedea o colonizare adaptată a „vieții de baltă”: loturi mai mici, case ridicate pe piloni înalti, ferite de ape, sate apărate cu diguri submersibile, drumuri care să fie totodată diguri. Statul urma să sprijine pescarii cu credite, unelte și concesiuni până se puteau „ține pe propriile picioare”.

În viziunea lui, comunitatea locală nu era un obstacol în calea dezvoltării, ci păzitorul firesc al locului, iar obiceiurile ei, legate de ritmul apelor, erau parte din soluție, nu din problemă.

După 1990 direcția s-a schimbat, dar lent. Delta a devenit Rezervație a Biosferei și sit UNESCO.

  • Însă procesele naturale, intervențiile antropice, și acțiunea greoaie a autorităților continuă să apese asupra ei.
  • La presiunile locale se adaugă una globală, documentată de cercetarea recentă.
  • În Antropocen (era în care trăim azi, de după 1950), deltele lumii sunt „înfometate” de sedimente din cauza barajelor și a exploatărilor din amonte, ceea ce le face tot mai vulnerabile la ridicarea nivelului mării.

Pe acest fond, primele renaturări arată că direcția lui Antipa funcționează. La Mahmudia, lângă Murighiol, pe brațul Sfântu Gheorghe, WWF-România, împreună cu comunitatea locală și Administrația Rezervației, au redat naturii circa 924 de hectare din fostul polder agricol Carasuhat (2012–2016), reconectându-l la Dunăre.

Apa s-a limpezit, peștii și păsările au revenit, iar localnicii au început să câștige din pescuit și turism. În comuna Murighiol, peste 97% dintre locuitori au preferat refacerea zonei umede în locul polderelor agricole.

Proiectul Delta-Hub

Proiectul Delta-Hub, început anul trecut la Universitatea din București și la Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale de la Sfântu Gheorghe, își propune un model integrat de protecție, monitorizare și gestionare sustenabilă a deltelor fluviale, cu Delta Dunării drept studiu de caz principal.

Inițiativa pleacă de la recunoașterea faptului că deltele lumii se confruntă simultan cu poluare, eroziune costieră, schimbări climatice și, mai ales, cu pierderea sedimentelor, tocmai „materialul de construcție” pe care Antipa îl considera o resursă, nu un deșeu.

  • Modul nostru de lucru nu e foarte diferit de cel al lui Antipa: pornim de la date clare.
  • Un model LiDAR al topografiei deltei ne redă, din 2010, cu precizie centimetrică, înălțimea exactă a teritoriului deltaic, la care se adaugă măsurători batimetrice, de curenți și de transport de sedimente.
  • Diferența stă în instrumentul în care le integrăm, unul de care Antipa nu se putea folosi: un „Digital Twin” al Deltei, bazat pe modelare hidro-sedimentară, monitorizare prin satelit, senzori și inteligență artificială.
  • În fond, este versiunea contemporană a programului cerut de Antipa: decizii întemeiate pe date și pe înțelegerea proceselor.

Planul lui Grigore Antipa pentru Delta Dunării era remarcabil de modern. În loc să vadă Delta ca pe un teritoriu de cucerit și secat, o înțelegea ca pe un ecosistem complex, capabil să genereze bogăție printr-o folosire rațională și adaptată la condițiile naturale.

Management ecologic, utilizarea controlată a inundațiilor, conservarea biodiversității, gestionarea sedimentelor, decizii sprijinite pe știință și respect pentru comunitățile locale.

Ideile lui anticipează aproape punct cu punct conceptele de azi de dezvoltare durabilă și management integrat al zonelor umede. La mai bine de un secol distanță, întrebarea nu mai este dacă avea dreptate, ci cât de repede îi vom urma sfatul.

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