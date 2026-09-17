La începutul secolului trecut, Delta Dunării era încă foarte puțin studiată. Grigore Antipa avea să schimbe acest lucru. A publicat o serie de studii care rămân și azi de referință: Regiunea inundabilă a Dunării (1910), Câteva probleme științifice și economice privitoare la Delta Dunării (1914) și, mai târziu, la analiza geofizică a navigabilității gurilor fluviului (1938). Pentru el, Delta era o resursă vie atât pentru localnici cât și pentru întreaga țară, nu o mlaștină de cucerit.
Ce surprinde astăzi este felul în care gândea Antipa, o abordare ecologică modernă.
Iar miza nu e mică, notează dr. Florin Zăinescu pentru Infoclima. Astăzi, Delta Dunării este cea mai mare și mai bine păstrată zonă umedă a Europei.
Adăpostește cel mai întins stufăriș compact din lume (circa 156.000 ha). A intrat în Cartea Recordurilor, fiind cel mai mare sistem natural de purificare a apei de pe continent. Este refugiu pentru peste 300 de specii de păsări.
Recunoașterea internațională a urmat firesc: sit Ramsar și sit al patrimoniului mondial UNESCO (1991), Rezervație a Biosferei (1992), singura deltă declarată integral rezervație a biosferei.
Trei idei fac din gândirea lui Antipa o ecologie modernă înainte vremurilor.
„Numai știința poate să ne dea baza sigură pe care să putem lucra”, scria el, cerând un „program bine stabilit, rezultat din studierea obiectivă a chestiunii”; abaterea de la el, avertiza, duce la „greșeli ireparabile”
Ce conta pentru el nu era forma de moment a Deltei, ci mecanismul care o produce precum legătura dintre regimul inundațiilor, reproducerea peștelui, productivitatea bălților și chiar adâncimea navigabilă a fluviului.
El cerea ca inundația să fie privită „nu ca o nenorocire, ci ca belșug”. Avertiza împotriva intereselor private speculative care ar fi vrut să sece Delta pentru profit imediat.
Cea mai modernă intuiție a lui Antipa este că bălțile Dunării nu sunt teren irosit, ci un fel de infrastructură naturală.
La nivel european, această schimbare de paradigmă a fost consfințită prin Legea restaurării naturii/Nature Restoration Law (Regulamentul UE 2024/1991, în vigoare din august 2024).
Statele membre trebuie să readucă la stare liber curgătoare cel puțin 25.000 km de râuri până în 2030 prin eliminarea barierelor și reconectarea luncilor, și să aplice măsuri de restaurare pe cel puțin 20% din suprafața terestră și marină a UE, extinse la toate ecosistemele care au nevoie până în 2050.
Delta însăși este, pentru Antipa, un proces, nu un obiect. Timp de 46 de ani a observat cum brațul fluviului înaintează în mare cu circa 200 de metri pe an: fundurile mării devin golfuri, apoi limanuri și lacuri, se acoperă cu stuf plutitor (plaur) și, în final, se se transformă în uscat aluvionar.
De aici și critica lui fermă la adresa soluțiilor radicale. Visul de a transforma Delta în „grânarul Europei” prin secare totală era, scria el, „o adevărată utopie”. Fundul bălților se află în cea mai mare parte sub nivelul Mării Negre. A copia în valea noastră, cu clima ei secetoasă, sistemele de îndiguire din Olanda sau de pe Tisa, însemna a risca „greșeli ireparabile”.
Aceeași filozofie o aplică la gurile Dunării. În 1938, Antipa arăta că adâncimea navigabilă se menține cel mai bine nu luptând mecanic cu nisipul, ci folosind curentul litoral care transportă aluviunile spre sud. Un mecanism bine proiectat „pune însăși Natura în stare să cureţe şenalul …fără ajutorul niciunei lucrări mecanice”.
Lucrările care ignoră „marile legi naturale ce guvernează evoluția Deltei”, avertiza el, sunt sortite eșecului. Este, în esență, principiul de azi al lucrului „cu” natura (working with nature) și exact problema deficitului de sedimente care determina eroziunea de pe coasta Deltei.
Pentru Antipa, punerea în valoare a Deltei nu avea sens fără oamenii ei. Planul prevedea o colonizare adaptată a „vieții de baltă”: loturi mai mici, case ridicate pe piloni înalti, ferite de ape, sate apărate cu diguri submersibile, drumuri care să fie totodată diguri. Statul urma să sprijine pescarii cu credite, unelte și concesiuni până se puteau „ține pe propriile picioare”.
În viziunea lui, comunitatea locală nu era un obstacol în calea dezvoltării, ci păzitorul firesc al locului, iar obiceiurile ei, legate de ritmul apelor, erau parte din soluție, nu din problemă.
După 1990 direcția s-a schimbat, dar lent. Delta a devenit Rezervație a Biosferei și sit UNESCO.
Pe acest fond, primele renaturări arată că direcția lui Antipa funcționează. La Mahmudia, lângă Murighiol, pe brațul Sfântu Gheorghe, WWF-România, împreună cu comunitatea locală și Administrația Rezervației, au redat naturii circa 924 de hectare din fostul polder agricol Carasuhat (2012–2016), reconectându-l la Dunăre.
Apa s-a limpezit, peștii și păsările au revenit, iar localnicii au început să câștige din pescuit și turism. În comuna Murighiol, peste 97% dintre locuitori au preferat refacerea zonei umede în locul polderelor agricole.
Proiectul Delta-Hub, început anul trecut la Universitatea din București și la Stațiunea de Cercetări Marine și Fluviale de la Sfântu Gheorghe, își propune un model integrat de protecție, monitorizare și gestionare sustenabilă a deltelor fluviale, cu Delta Dunării drept studiu de caz principal.
Inițiativa pleacă de la recunoașterea faptului că deltele lumii se confruntă simultan cu poluare, eroziune costieră, schimbări climatice și, mai ales, cu pierderea sedimentelor, tocmai „materialul de construcție” pe care Antipa îl considera o resursă, nu un deșeu.
Planul lui Grigore Antipa pentru Delta Dunării era remarcabil de modern. În loc să vadă Delta ca pe un teritoriu de cucerit și secat, o înțelegea ca pe un ecosistem complex, capabil să genereze bogăție printr-o folosire rațională și adaptată la condițiile naturale.
Management ecologic, utilizarea controlată a inundațiilor, conservarea biodiversității, gestionarea sedimentelor, decizii sprijinite pe știință și respect pentru comunitățile locale.
Ideile lui anticipează aproape punct cu punct conceptele de azi de dezvoltare durabilă și management integrat al zonelor umede. La mai bine de un secol distanță, întrebarea nu mai este dacă avea dreptate, ci cât de repede îi vom urma sfatul.