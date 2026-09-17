La începutul secolului trecut, Delta Dunării era încă foarte puțin studiată. Grigore Antipa avea să schimbe acest lucru. A publicat o serie de studii care rămân și azi de referință: Regiunea inundabilă a Dunării (1910), Câteva probleme științifice și economice privitoare la Delta Dunării (1914) și, mai târziu, la analiza geofizică a navigabilității gurilor fluviului (1938). Pentru el, Delta era o resursă vie atât pentru localnici cât și pentru întreaga țară, nu o mlaștină de cucerit. Ce surprinde astăzi este felul în care gândea Antipa, o abordare ecologică modernă. Sondaj Gândul Au acționat justificat jandarmii la protestul Fermierilor din Piața Victoriei? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... Loading ... Grigore Antipa propunea, cu un secol înainte ca termenii să fie inventați, o adevărată ecologie a Deltei.

Propunea o viziune construită pe date

În loc să impună naturii o ordine străină cerea să fie înțeleasă și folosită ordinea ei proprie. Delta Dunării este cea mai mare și mai bine păstrată zonă umedă a Europei Iar miza nu e mică, notează dr. Florin Zăinescu pentru Infoclima. Astăzi, Delta Dunării este cea mai mare și mai bine păstrată zonă umedă a Europei. Adăpostește cel mai întins stufăriș compact din lume (circa 156.000 ha). A intrat în Cartea Recordurilor, fiind cel mai mare sistem natural de purificare a apei de pe continent. Este refugiu pentru peste 300 de specii de păsări. Recunoașterea internațională a urmat firesc: sit Ramsar și sit al patrimoniului mondial UNESCO (1991), Rezervație a Biosferei (1992), singura deltă declarată integral rezervație a biosferei. O ecologie modernă înainte vremurilor

Trei idei fac din gândirea lui Antipa o ecologie modernă înainte vremurilor. În primul rând, era o viziune sprijinită pe date. Argumentele lui nu sunt ideologice, ci empirice: harta hidrografică a Deltei, ridicată în trei ani de inginerii pescăriilor, statistici de producție piscicolă și serii de niveluri ale Dunării pe zeci de ani. „Numai știința poate să ne dea baza sigură pe care să putem lucra”, scria el, cerând un „program bine stabilit, rezultat din studierea obiectivă a chestiunii”; abaterea de la el, avertiza, duce la „greșeli ireparabile” În al doilea rând, era o viziune a mecanismelor și a proceselor. Antipa nu vedea un peisaj static, ci un sistem în continuă transformare, în care apa „clădește neîncetat și deseori distruge ceea ce a clădit”. Ce conta pentru el nu era forma de moment a Deltei, ci mecanismul care o produce precum legătura dintre regimul inundațiilor, reproducerea peștelui, productivitatea bălților și chiar adâncimea navigabilă a fluviului. În al treilea rând, era o viziune care pleca de la oameni. Planul lui era construit în jurul pescarilor și crescătorilor de vite ai Deltei, a căror existență depindea de ritmul apelor. El cerea ca inundația să fie privită „nu ca o nenorocire, ci ca belșug”. Avertiza împotriva intereselor private speculative care ar fi vrut să sece Delta pentru profit imediat.

Delta ca ecosistem viu

Cea mai modernă intuiție a lui Antipa este că bălțile Dunării nu sunt teren irosit, ci un fel de infrastructură naturală. „…atât pentru evitarea catastrofelor provenite din inundații, cât și pentru menținerea unui bun drum navigabil în epoca apelor joase, bălțile noastre au cea mai mare importanță, fiind adevărate regulatoare ale cursului Dunării și trebuesc deci conservate.” — Grigore Antipa, 1910În anii cu ape mari, lunca devine un imens rezervor.

C ând Dunărea scade, bălțile restituie apa și mențin nivelul navigabil.

ând Dunărea scade, bălțile restituie apa și mențin nivelul navigabil. Fac, gratuit, exact ceea ce în altă parte se încearcă prin rezervoare artificiale.

Tot de regimul apelor depinde și pescuitul. Cu cât inundația e mai mare și suprafața acoperită mai întinsă, cu atât producția crește, bălțile Dunării întrecând, spunea Antipa, „toate pescăriile similare din Europa” La nivel european, această schimbare de paradigmă a fost consfințită prin Legea restaurării naturii/Nature Restoration Law (Regulamentul UE 2024/1991, în vigoare din august 2024). Statele membre trebuie să readucă la stare liber curgătoare cel puțin 25.000 km de râuri până în 2030 prin eliminarea barierelor și reconectarea luncilor, și să aplice măsuri de restaurare pe cel puțin 20% din suprafața terestră și marină a UE, extinse la toate ecosistemele care au nevoie până în 2050. Delta însăși este, pentru Antipa, un proces, nu un obiect. Timp de 46 de ani a observat cum brațul fluviului înaintează în mare cu circa 200 de metri pe an: fundurile mării devin golfuri, apoi limanuri și lacuri, se acoperă cu stuf plutitor (plaur) și, în final, se se transformă în uscat aluvionar.

A administra, nu a cuceri: apa și sedimentele