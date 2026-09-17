O femeie din Alba a ajuns victima unei înșelătorii, după ce s-a îndrăgostit pe rețelele sociale de un presupus „general american”. Bărbatul i-ar fi promis că îi trimite un pachet cu peste un milion de dolari. În realitate, însă, victima bărbatului ajungea să îi trimită bani acestuia.

Femeia a fost convinsă că trebuie să achite taxele de curierat pentru a primi banii. În realitate, discuta cu un escroc care urmărea să obțină bani de la ea. Cazul apare într-o motivare a Judecătoriei Câmpeni, din 7 septembrie 2026. Incidentul a avut loc în ultima parte a anului trecut.

Sondaj Gândul Pe cine crezi că va desemna Nicușor Dan pentru funcția de premier? Sorin Grindeanu

Siegfried Mureșan

Victor Ponta

Kelemen Hunor

Alexandru Nazare

Luca Niculescu Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Cum a ajuns femeia să fie victima înșelătoriei cu „generalul american” de pe Facebook

Femeia a început o relație romantică cu un bărbat cunoscut pe Facebook, care s-a prezentat drept „general în armata americană”. Ulterior, acesta i-ar fi spus că vrea să trimită în România, pe numele ei, un colet cu 1,2 milioane de dolari. Ulterior, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al unei firme de curierat. Aceasta i-ar fi cerut 1.500 de euro pentru taxele vamale ale coletului. Victima înșelătoriei a ajuns să depună, în cele din urmă, de 1.000 de euro.

„A dezvoltat o relație romantică cu o persoană cunoscută pe Facebook, care s-a recomandat ca fiind general în armata americană. Ulterior, acesta i-a spus că dorește să trimită suma de 1.200.000 de USD în România, printr-un colet, pe numele persoanei vătămate. În continuare, a precizat că a fost contactată de către o persoană care s-a recomandat ca fiind din partea companiei de curierat și care i-a comunicat că trebuie să achite 1500 de euro taxe vamale pentru un colet primit pe numele său. Astfel, la data de 10 octombrie 2025, femeia a depus suma de 1000 de euro prin serviciul Western Union pe numele unei persoane din Turcia. Ulterior, a fost anunțată de către un reprezentant la Western Union că a fost victima unei fraude și i-au fost returnați banii”, se arată în motivarea instanței.

Femeia și-a recuperat banii. Procurorul a cerut clasarea dosarului, considerând că șansele ca escrocii să fie identificați erau minime. Dosarul a fost închis pe 8 septembrie 2026, iar decizia a rămas definitivă, arată Alba24.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ