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O femeie din Alba s-a îndrăgostit pe Facebook de un „general american” care i-a promis peste un milion de dolari. Cine era bărbatul, de fapt

O femeie din Alba s-a îndrăgostit pe Facebook de un „general american” care i-a promis peste un milion de dolari. Cine era bărbatul, de fapt
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O femeie din Alba a ajuns victima unei înșelătorii, după ce s-a îndrăgostit pe rețelele sociale de un presupus „general american”. Bărbatul i-ar fi promis că îi trimite un pachet cu peste un milion de dolari. În realitate, însă, victima bărbatului ajungea să îi trimită bani acestuia.

Femeia a fost convinsă că trebuie să achite taxele de curierat pentru a primi banii. În realitate, discuta cu un escroc care urmărea să obțină bani de la ea. Cazul apare într-o motivare a Judecătoriei Câmpeni, din 7 septembrie 2026. Incidentul a avut loc în ultima parte a anului trecut.

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O femeie din Alba s-a îndrăgostit pe Facebook de un „general american” care i-a promis peste un milion de dolari. Cine era bărbatul, de fapt

O femeie din Alba s-a îndrăgostit pe Facebook de un „general american” care i-a promis peste un milion de dolari. Cine era bărbatul, de fapt. Foto: Shutterstock

Cum a ajuns femeia să fie victima înșelătoriei cu „generalul american” de pe Facebook

Femeia a început o relație romantică cu un bărbat cunoscut pe Facebook, care s-a prezentat drept „general în armata americană”. Ulterior, acesta i-ar fi spus că vrea să trimită în România, pe numele ei, un colet cu 1,2 milioane de dolari. Ulterior, femeia a fost contactată de o persoană care s-a prezentat drept reprezentant al unei firme de curierat. Aceasta i-ar fi cerut 1.500 de euro pentru taxele vamale ale coletului. Victima înșelătoriei a ajuns să depună, în cele din urmă, de 1.000 de euro.

„A dezvoltat o relație romantică cu o persoană cunoscută pe Facebook, care s-a recomandat ca fiind general în armata americană. Ulterior, acesta i-a spus că dorește să trimită suma de 1.200.000 de USD în România, printr-un colet, pe numele persoanei vătămate.

În continuare, a precizat că a fost contactată de către o persoană care s-a recomandat ca fiind din partea companiei de curierat și care i-a comunicat că trebuie să achite 1500 de euro taxe vamale pentru un colet primit pe numele său.

Astfel, la data de 10 octombrie 2025, femeia a depus suma de 1000 de euro prin serviciul Western Union pe numele unei persoane din Turcia. Ulterior, a fost anunțată de către un reprezentant la Western Union că a fost victima unei fraude și i-au fost returnați banii”, se arată în motivarea instanței.

Femeia și-a recuperat banii. Procurorul a cerut clasarea dosarului, considerând că șansele ca escrocii să fie identificați erau minime. Dosarul a fost închis pe 8 septembrie 2026, iar decizia a rămas definitivă, arată Alba24.ro.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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