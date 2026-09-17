Transportul public s-a scumpit în Europa. Bucureștiul, printre capitalele cu cele mai mari majorări. Cât costă abonamentele în Londra, Paris și Amsterdam

Transportul public s-a scumpit în 14 capitale europene în ultimii trei ani, iar Bucureștiul se numără printre orașele în care costul abonamentelor pe termen lung a crescut cu cel puțin 10% față de 2023.

Un nou studiu Greenpeace arată diferențe uriașe între capitale. Analiza Greenpeace acoperă cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, precum și Regatul Unit, Elveția și Norvegia. Organizația a evaluat disponibilitatea și accesibilitatea abonamentelor lunare și anuale și a analizat inclusiv aria de valabilitate, mijloacele de transport incluse și facilitățile acordate diferitelor categorii de călători.

Bucureștiul, în grupul capitalelor cu scumpiri de cel puțin 10%

În ultimii trei ani, prețurile abonamentelor pe termen lung au crescut în 14 capitale europene. Bucureștiul se află, alături de Copenhaga, Vilnius, Bruxelles și Londra, în grupul orașelor în care majorarea a fost de cel puțin 10%.

Cele mai spectaculoase creșteri au fost însă înregistrate în alte capitale. Nicosia se află în frunte, cu o scumpire de 67% față de 2023, urmată de Amsterdam, cu 55%, Madrid, cu 50%, și Bratislava, cu 32%. Berlinul înregistrează o creștere de 29%, iar Viena de 26%.

162 de euro pe lună pentru transportul public în Londra

Diferențele de preț dintre marile orașe europene rămân considerabile. Londra are cel mai ridicat cost lunar dintre capitalele analizate, cu un abonament de aproximativ 162 de euro. Urmează Amsterdam, cu 107 euro, și Paris, cu 77 de euro pe lună.

Greenpeace atrage atenția și asupra fiscalității aplicate transportului public. În Uniunea Europeană, biletele și abonamentele sunt taxate cu un TVA de aproximativ 11% în medie, iar șapte țări au majorat această taxă din 2023 până în prezent.

Evoluția nu este însă aceeași în întreaga Europă. În patru dintre capitalele analizate, abonamentele pe termen lung sunt mai ieftine decât în 2023.

Cea mai mare reducere apare la Dublin, unde tarifele au coborât cu 42,5%. La Oslo, scăderea este de 11,5%, la Berna de 6,6%, iar la Budapesta de 5,8%. În alte 12 capitale, prețurile au rămas la același nivel.

Doar opt dintre cele 30 de țări analizate oferă în prezent transport public gratuit sau abonamente universale pe termen lung pe care Greenpeace le consideră accesibile. La nivel național, Luxemburg, Malta și Slovenia obțin cele mai bune rezultate la acest capitol.