Giorgia Meloni a eliminat taxa auto pentru milioane de vehicule. „Una dintre cele mai urâte de italieni”

Italia a anunțat că va elimina, începând cu anul 2027, taxa auto pentru 14,5 milioane de mașini și motociclete. Măsura ar urma să coste bugetul de stat, deja pus sub presiune, peste 2 miliarde de euro.

Reuters scrie că decizia apare în contextul în care Guvernul Meloni încearcă să își crească popularitatea înaintea alegerilor parlamentare de anul viitor.

Cine va fi scutit de taxă

„Astăzi, Guvernul elimină una dintre taxele cele mai urâte de italieni. Am ales să continuăm politica de reducere a taxelor, în linie cu abordarea pe care centrul-dreapta a urmat-o și în alte ocazii”, a declarat premierul Giorgia Meloni într-o conferință de presă ținută după ședința de Guvern în care planul a fost aprobat.

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Măsura se va aplica tuturor motocicletelor și în cazul a peste 70% dintre mașinile de dimensiuni mici și medii, însă fiecare cetățean va putea beneficia de scutire pentru un singur vehicul. Conform proiectului consultat de Reuters, scutirea s-ar aplica doar în 2027 pentru vehiculele cu o putere maximă de 80 de kilowați (kW), la un cost estimat de 2,36 miliarde de euro.

Ministrul Economiei, Giancarlo Giorgetti, a declarat că Roma va încerca să transforme măsura într-una permanentă, ceea ce înseamnă că, pentru moment, aceasta a fost concepută ca o facilitate valabilă o singură dată. Nici Meloni, nici Giorgetti nu au explicat de unde vor proveni fondurile necesare pentru finanțarea inițiativei.

Italia, datorie publică de 139% din PIB

Potrivit celui mai recent plan bugetar, care urmează să fie actualizat în următoarele săptămâni, Italia estimează că datoria publică va ajunge în acest an la aproape 139% din produsul intern brut (PIB). Astfel, Italia ar depăși Grecia și ar deveni țara cu cea mai mare datorie publică din zona euro raportată la PIB.

Criticii au descris inițiativa drept o încercare de a distrage atenția de la creșterea prețurilor la electricitate, gaze și carburanți.

„Este ca și cum ai trata pneumonia cu o pastilă pentru gât”, a declarat Rossano Sasso, un apropiat al fostului general Roberto Vannacci, liderul partidului de extremă dreapta National Future.

Pentru a limita efectele scumpirii carburanților, Guvernul Meloni a redus temporar accizele de mai multe ori în ultimele luni. Împreună cu facilitățile fiscale acordate transportatorilor, aceste măsuri au costat până acum aproximativ 2,8 miliarde de euro.