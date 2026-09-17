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România instalează sisteme americane antidronă „Black Talon” în patru porturi militare de la Marea Neagră și Dunăre. Cum funcționează și cât de eficiente sunt

România instalează sisteme americane antidronă
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România își întărește apărarea porturilor militare cu sistemul american antidronă Black Talon. Echipamentele vor proteja Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila și pot detecta, bruia sau neutraliza drone aeriene și maritime, pe fondul incidentelor provocate de războiul din Ucraina.

România începe instalarea unui nou sistem american de apărare împotriva dronelor în patru dintre cele mai importante porturi militare de la Marea Neagră și Dunăre, după o creștere puternică a incidentelor aeriene și maritime asociate războiului din Ucraina.

Sistemul se numește Black Talon și este introdus în cooperare cu Marina Statelor Unite, în cadrul unui program derulat de mai mulți ani. Echipamentele sunt destinate protejării infrastructurii critice și vor fi amplasate în porturile Constanța, Mangalia, Tulcea și Brăila, potrivit bta.bg.

Constanța va fi primul port protejat de noua tehnologie. Echipamentul se află deja în etapa de testare, iar personalul care îl va opera este instruit de producător. Sistemul ar urma să devină operațional până la sfârșitul lunii octombrie.

Black Talon are o rază de acțiune de aproximativ 10 kilometri și poate supraveghea o suprafață extinsă, inclusiv zonele militare și civile ale portului Constanța. Tehnologia este concepută pentru identificarea și urmărirea amenințărilor care vin atât din aer, cât și de la suprafața apei.

Capacitatea sa nu se limitează însă la simpla detectare. Sistemul poate interveni asupra comunicației dintre dronă și operator, poate contribui la neutralizarea țintei și, în anumite situații, permite preluarea controlului asupra dispozitivului.

Black Talon poate rupe legătura dintre dronă și operator

Sistemul dispune de senzori, un radar 3D, componente electro-optice și mijloace pasive pentru detectarea emisiilor electromagnetice. Supravegherea se realizează la 360 de grade, iar după identificarea unei ținte sistemul poate concentra mijloacele de contracarare asupra acesteia.

„Este vorba despre un program derulat de mai mulți ani în cooperare cu Marina Militară a Statelor Unite, care a ajuns acum la maturitate. Îl punem în funcțiune. Operatorii sunt instruiți în prezent de către producător.

Acest echipament va fi instalat în porturile navale, în principal în Mangalia, Constanța, Tulcea și Brăila. Echipamentul se numește «Black Talon» și protejează obiectivele de infrastructură critică împotriva dronelor. Are capacitatea de a bruia comunicația dintre operator și dronă”, a declarat contraamiralul Ciprian Mandachi, comandantul portului militar Constanța.

Apărarea porturilor va fi completată de echipamente destinate supravegherii subacvatice. Sistemele „Sentinelle” vor putea monitoriza mediul de sub suprafața apei la adâncimi de peste 50 de metri, extinzând protecția împotriva unor amenințări care nu pot fi detectate prin mijloacele clasice de supraveghere aeriană.

„Un sistem care ne garantează că, în ceea ce privește provocările reprezentate de dronele aeriene și maritime, vom putea lua măsuri pentru a proteja portul”, a declarat viceamiralul Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale Române.

Potrivit lui, componenta de detectare subacvatică reprezintă „un prim pas către protejarea navelor și a sistemelor din porturile militare”.

Accelerarea programului vine după o serie de incidente care au demonstrat vulnerabilitatea infrastructurii românești de la Marea Neagră. Pe 5 iunie, o dronă navală ucraineană a explodat în portul Constanța. Nu au fost raportate victime sau pagube grave, iar autoritățile de la Kiev au susținut că dispozitivul fusese bruiat de Rusia.

După acel episod, Marina Română a introdus măsuri suplimentare de securitate, a actualizat procedurile de intervenție și a consolidat cooperarea cu forțele navale ucrainene. Între București și Kiev există în prezent un canal permanent de comunicare pentru transmiterea rapidă a avertismentelor privind amenințările din Marea Neagră.

Neptun Deep, o altă zonă strategică pe care România trebuie să o protejeze

O miză tot mai importantă pentru securitatea maritimă a României este zona economică exclusivă din Marea Neagră, unde extracția gazelor naturale din perimetrul Neptun Deep urmează să înceapă în 2027.

VICTORIE în instanţă pentru Neptun Deep.

VICTORIE în instanţă pentru Neptun Deep.

Forțele Navale desfășoară patrule cu fregate și nave auxiliare și utilizează inclusiv scafandri specializați în neutralizarea munițiilor explozive, în cooperare cu Garda de Coastă. Viceamiralul Mihai Panait a admis însă că Marina Română are nevoie de capacități suplimentare pentru menținerea unei prezențe permanente în această zonă strategică.

Riscul nu este unul teoretic. Pe 20 august, militarii români au distrus o dronă navală care transporta un dispozitiv exploziv, descoperită la câteva sute de metri de platforma Neptun Deep, în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile est de Constanța. Prin canalul direct de comunicare cu Bucureștiul, Kievul a transmis că drona nu era de origine ucraineană.

Presiunea asupra sistemului românesc de apărare a crescut și în aer. România are aproximativ 650 de kilometri de frontieră terestră cu Ucraina, iar potrivit datelor Ministerului Apărării Naționale, 25 de drone au pătruns în spațiul aerian românesc în primele opt luni ale anului, patru dintre acestea fiind doborâte de avioane de luptă.

De la începutul războiului au fost înregistrate 130 de atacuri în apropierea frontierei României. Dintre acestea, 64 au avut loc numai în primele opt luni ale acestui an, mai mult decât dublu față de cele 28 consemnate pe parcursul anului precedent.

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