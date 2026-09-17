Ce cadou neprețuit i-a făcut Simona Halep designerului Cătălin Botezatu. „Te iubesc pentru tot”

Cătălin Botezatu a ținut să împartă cu urmăritorii lui de pe social media bucuria trăită în momentul în care Simona Halep i-a făcut un frumos cadou. Fosta mare campioană la tenis este bună prietenă cu designerul de modă, cei doi respectându-se reciproc, scrie PROSPORT.

Recunoscut drept cel mai mare creator de modă român, Botezatu a rămas impresionat de gestul făcut de Halep. În mesajul său, el a explicat și ce vrea să facă mai departe.

Botezatu, încântat de cadoul primit

Relația dintre Simona Halep și Cătălin Botezatu este una de apreciere reciprocă, după cum remarcă ProSport.

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Nu de puține ori designerul și-a exprimat susținerea publică pentru marea noastră sportivă. De altfel, el a apreciat întotdeauna nu numai tenisul prestat de Simona, ci și ținutele din aparițiile ei, atât în în competițiile sportive, cât și la evenimentele mondene.

Acum, ca semn de înaltă prețuire, Simona Halep i-a oferit lui Cătălin Botezatu o rachetă de tenis Wilson și o minge.

„Am primit de la Simona Halep această rachetă superbă. Pe lângă că e un dar minunat, eu o ador pe Simona. Uitați-vă, mi-a trimis și o minge de tenis semnată! Nu mai vorbim de ce a făcut ea prin acest cadou, acest dar minunat. Simona, te iubesc, te ador de când te-ai născut și pentru tot ce ai făcut pentru țara asta! Pentru mine ești un simbol, o divă, ești o adevărată femeie care a știut întotdeauna sa spună lucrurilor pe nume și cu care noi ne-am mândrit. O femeie demnă și te pot lauda ore întregi”, a postat Botezatu pe Instagram.

Ce planuri are cu darul Simonei Halep

Mai departe, după ce i-a mulțumit Simonei Halep, designerul a spus și ce va face cu darul primit – va face foarte fericită o persoană specială din viața lui Cătălin Botezatu.

„Ceea ce vreau să spun este că ai făcut fericit un băiețel care te-a văzut acum câteva zile la o manifestare la Târgu Mureș. Este tenismen, i-a fost rușine să vină la tine, este finul meu și, pentru că este finul meu și îl iubesc, o să îi dăruiesc lui această rachetă. Este vorba de Ayan. Sper că nu te superi. Pentru el însemnă foarte mult. A spus că atunci când te-a văzut a început să tremure și că și-ar fi dorit foarte mult să dea o minge cu tine pentru că am înțeles că au fost aleși anumiți copii. Asta nu contează, m-am gândit că ar fi cel mai frumos cadou pe care pot să îl fac prin tine și, datorită ție, unui băiețel drag mie.

Încă odată îți mulțumesc și cred ca va pune cu siguranță această rachetă undeva ca un super-trofeu așa cum și tu ai adus numai trofee țării noastre. Tu esti pentru mine number one, ești o femeie cu care o națiune se laudă și se va lăuda mulți, mulți ani de zile de aici înainte. Încă o dată, îți mulțumesc Simona Halep!”, a închis mesajul designerul Cătălin Botezatu.