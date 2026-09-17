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Robert Turcescu distruge ideea de guvern cu funcționari publici a lui Kelemen Hunor. Jurnalistul crede că Sorin Grindeanu va fi desemant ca premier

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Jurnalistul Robert Turcescu a susținut la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” că varianta unui guvern format din funcționari publici menționată de Kelemen Hunor reprezintă o aberație și afirmă că Sorin Grindeanu este singurul lider politic capabil să asigure o majoritate parlamentară funcțională. Turcescu a analizat scenariile vehiculate pentru conducerea Executivului și a criticat lipsa de predictibilitate a deciziilor de la vârful statului. Emisiunea integrală poate fi urmărită aici

Sorin Grindeanu este considerat singurul lider capabil să coaguleze o majoritate parlamentară

Robert Turcescu a vorbit despre legătura dintre instabilitatea politică și reacțiile bursei. Jurnalistul consideră că incertitudinea privind numele viitorului premier poate afecta mediul economic, întrucât investitorii au nevoie de predictibilitate. În ceea ce privește formarea viitorului Guvern, Turcescu a indicat numele lui Sorin Grindeanu, despre care susține că ar putea obține sprijinul unei majorități parlamentare necesare pentru învestirea Guvernului.

„Politica este despre bursă. Bursa n-are nevoie de perioade de incertitudine în care: «Ba o să anunțe un premier, dar nu știm cine o să fie». Va improviza, va ieși cu un nume, sunt convins. Există un singur nume, la cum arată lucrurile acum, și nu cred că mă poți bănui de vreo simpatie pentru PSD-iști, dar, din tot ce există până acum ca formule de guvernare, singurul în stare să aibă o majoritate prin care să investească în guvern e Grindeanu”, a adăugat jurnalistul Robert Turcescu.

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România traversează o perioadă de incertitudine politică fără precedent

Robert Turcescu a criticat lipsa de claritate din politica românească și faptul că, în opinia sa, oamenii nu știu cine va ajunge să conducă Guvernul. Jurnalistul a comparat situația cu un „ou cu surprize”, susținând că președintele Nicușor Dan ar putea anunța un nume de premier care, în acest moment, nu este cunoscut publicului. Turcescu a făcut comparație cu situația politică din alte țări, unde schimbările de guvernare sunt mai previzibile și partidele își schimbă mai clar rolurile la putere.

Îți dai seama în ce țară am ajuns noi să trăim? Am ajuns să trăim într-o țară în care încercăm să ghicim, suntem ca la Kinder cu surprize. Mâine desface Nicușor Dan un ou cu surprize și, din oul ăla cu surprize, va ieși o figurină, o figură politică, și noi vom spune: «Wow!». În mod firesc, în orice țară din lumea asta, gândește-te ce s-a întâmplat în Marea Britanie: ba pleacă laburistul, vine conservatorul; în Germania, pleacă cancelarul CDU, vine SPD sau AfD”, a declarat jurnalistul Robert Turcescu.

Ideea promovată de UDMR privind un cabinet de directori din ministere este respinsă categoric de Robert Turcescu

Robert Turcescu a vorbit despre ideea unui guvern format din funcționari cu experiență în ministere, menționată de Kelemen Hunor. Jurnalistul consideră că un astfel de scenariu ridică întrebări cu privire la modul în care este construită viitoarea echipă guvernamentală.

Acesta a subliniat că politica trebuie să fie previzibilă, deoarece deciziile luate la nivelul Guvernului au efecte asupra întregii societăți, nu doar asupra alegătorilor unui anumit partid. În acest context, jurnalistul susține că formarea noului Guvern ar trebui să ofere mai multă claritate și stabilitate.

„Azi auzeam de la Kelemen Hunor, că și pe ăsta am impresia, la un moment dat, că îl bântuie tot soiul de idei noaptea: guvern de funcționari… Adică să luăm funcționari cu cel puțin 30 de ani de experiență în ministere și să-i facem miniștri. Frate, suntem nebuni cu toții? Asta înseamnă că trăim într-o țară în care avem la conducerea României niște hapciupalii, niște inși care nu înțeleg pe ce lume trăiesc. Politica trebuie să fie o chestiune previzibilă. Nu are consecințe doar asupra mea, ca votant AUR, sau asupra altuia, ca votant PSD sau PNL. Nu despre asta e vorba, ca să satisfacă orgoliile noastre că sunt puși în funcție niște oameni pe care i-am votat”, a spus Robert Turcescu la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”.

Nicușor Dan a convocat partidele la consultări pentru desemnarea premierului

Președintele Nicușor Dan se întâlnește joi, 17 septembrie, la Palatul Cotroceni, în jurul orei 09:00,  cu reprezentanții partidelor și formațiunilor parlamentare, în cadrul consultărilor pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru. Discuțiile au loc după ce o nouă încercare de formare a Guvernului a eșuat în Parlament, iar partidele încearcă să găsească formula care să poată obține cele 233 de voturi necesare pentru învestirea Executivului.

PSD îl susține pe Sorin Grindeanu

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a transmis că, în cazul în care Sorin Grindeanu va fi desemnat pentru funcția de premier, social-democrații speră să obțină sprijin parlamentar și din partea altor formațiuni, inclusiv PNL și, eventual, USR. Manda a precizat că, fără susținerea UDMR, formarea unei majorități de 233 de voturi pentru învestirea Guvernului Grindeanu ar fi dificilă.

În ceea ce privește consultările de la Palatul Cotroceni, Manda a spus că PSD nu primise încă o invitație oficială și că nu era clar dacă discuțiile urmau să aibă loc cu liderii partidelor sau cu delegații desemnate de formațiuni.

UDMR propune și varianta unui guvern de funcționari

În paralel, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a avansat o altă variantă pentru ieșirea din blocaj: un guvern format din funcționari cu experiență în administrația centrală, precum directori generali și secretari generali adjuncți. Potrivit lui Kelemen Hunor, aceștia ar trebui să cunoască foarte bine domeniile pe care le-ar coordona și să fi lucrat cu mai multe formațiuni politice.

Consultările de joi sunt programate cu toate partidele și grupurile parlamentare. După discuții, președintele urmează să desemneze candidatul pentru funcția de prim-ministru. Acesta va trebui apoi să formeze o echipă guvernamentală și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

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