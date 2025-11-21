Prima pagină » HOROSCOP » 4 zodii primesc vești bune de la locul de muncă și inspirație în weekendul 22-23 noiembrie 2025. Ce se întâmplă cu restul zodiilor

21 nov. 2025, 18:26, HOROSCOP
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

4 zodii primesc vești bune de la locul de muncă și inspirație în weekendul 22-23 noiembrie 2025. Este vorba despre zodiile Berbec, Taur, Săgetător, Capricorn. Iată horoscopul de weekend 22-23 noiembrie 2025.

Berbec

Soarele în Săgetător activează zona învățării. Nativii pot primi un mesaj sau o invitație care îi surprinde plăcut. Trigonul Soarelui cu Neptun le aduce inspirație: nativii pot avea un moment de claritate legat de direcția ta profesională sau personală. Pot semna un act, pot confirma o înțelegere sau pot finaliza o negociere într-o formă avantajoasă.

Taur

Nativii au parte de intuiție clară, iar Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le aduce vești bune legate de muncă, acte, aprobări sau un proiect care se clarifică. Pot primi confirmarea unei plăți sau o ofertă pentru o colaborare stabilă.

Gemeni

Pot avea o conversație sinceră despre viitor sau pot găsi o soluție elegantă la o problemă care îi frământa. Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le aduce stabilitate: se semnează acte, se reiau planuri, se stabilesc limite sănătoase.

Rac

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le aduce nativilor rezultate concrete: pot primi un feedback, o confirmare sau o oportunitate de a stabiliza o situație profesională. Weekendul este numai bun pentru organizare, sănătate, discuții cu colegii sau planuri practice.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Leu

Nativii pot primi o invitație la un eveniment, o știre bună legată de un proiect personal sau o ocazie de a-și pune talentul în valoare. Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter aduce stabilitate: astfel, se clarifică detalii legate de bani, contracte sau munca ta creativă.

Fecioară

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le aduce stabilitate financiară sau profesională nativilor: pot primi o confirmare, un contract, o veste bună de la locul de muncă sau un sprijin concret din partea unei persoane mai în vârstă.

Balanță

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le oferă nativilor stabilitate mentală și profesională: pot semna acte, pot negocia eficient și pot finaliza o lucrare sau un acord.

Scorpion

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter aduce confirmări pentru nativii din zodia Scorpion: un contract, o plată, o discuție profesională sau stabilizarea unui proiect. Weekendul le oferă ocazia iei o decizie matură privind modul în care știgă și își gestionează resursele.

Săgetător

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le conferă maturitate și calm nativilor: pot semna acte, pot organiza ceva important sau pot primi o veste foarte bună legată de carieră.

Capricorn

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le oferă nativilor un avantaj profesional: o informație clară, o confirmare, o veste bună de la superiori.

Vărsător

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le stabilizează proiectele comune: nativii pot clarifica o sarcină, pot pune la punct un plan colectiv sau pot primi o veste bună de la un prieten.

Pești

Mercur în trigon cu Saturn și Jupiter le adduce nativilor stabilitate: pot semna un contract, pot lua o decizie profesională solidă sau pot clarifica un drum de urmat. Weekendul este excelent pentru carieră și discuții serioase despre viitor.

