Avertismentul astrologului Cristina Demetrescu: ce ZODIE riscă să se îmbolnăvească în noiembrie 2025

Peste doar câteva zile intrăm în noiembrie, iar astrologul Cristina Demetrescu atrage atenția cu privire la o anumită zodie, care riscă să se îmbolnăvească în perioada următoare.

Pe de altă parte, alți nativi vor fi răsfățați cu numeroase câștiguri financiare în zilele care vin.

Taur – bani și echilibru

Astrele ne arată că Luna va părăsi Capricornul și se va opri, duminică, 2 noiembrie, în Berbec, iar miercuri va face conjuncție cu Pluto, aducând transformări importante. Mai mult, spre final de săptămână, Luna va forma un aspect favorabil cu Saturn și Neptun, un eveniment rar, care nu se va repeta prea curând.

Astfel, spune Cristina Dumitrescu, din 15 noiembrie încolo, nativii „Taur” vor începe să culeagă roadele muncii depuse până acum. Venus, planeta care guvernează această zodie, formează un aspect favorabil cu Jupiter, ceea ce poate aduce câștiguri financiare neașteptate, oferte de colaborare și/sau noi oportunități de afaceri.

În plan personal, cei născuți în zodia Taur își vor regăsi echilibrul și vor renunța la relațiile și legăturile toxice. Vor descoperi curajul să se desprindă de trecut, deschizându-și viața spre noi experiențe și sentimente.

Săgetător – avertisment pentru sănătate

În schimb, pentru zodia Săgetător luna noiembrie vine cu provocări: starea de sănătate a celor născuți sub acest semn necesită atenție. „Săgetătorii au termene limită și trebuie să accelereze ritmul la locul de muncă. Pot încasă anumite sume, însă săptămâna poate aduce afecțiuni sau probleme de sănătate. Este recomandat să ia un concediu sau cel puțin să se relaxeze pentru a-și reface energia”, avertizează astrologul Cristina Demetrescu.

Totuși, există și vești bune pentru „Săgetători” – luna noiembrie le aduce energie pozitivă și optimism. Ei sunt guvernați de planeta Jupiter, așa că vor experimenta o perioadă de expansiune și curaj, în care intuiția și visurile lor ascunse vor căpăta relevanță. În partea a doua a lunii, e posibil ca unii nativi să primească oferte pentru un nou job, poate să se aștepte la o nouă relație ori, de ce nu, chiar să apară unele realizări care să le schimbe viața.

În concluzie, începutul lunii noiembrie 2025 aduce oportunități financiare și personale pentru zodiile „Taur” și „Săgetător”, dar și atenție la sănătate, deopotrivă.

