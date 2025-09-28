Prima pagină » HOROSCOP » Mihai Voropchievici dezvăluie care este singura zodie născută pentru a conduce lumea, potrivit horoscopului mayaș

28 sept. 2025, 08:18, HOROSCOP
Zodia Pax (22 mai – 10 iunie) – Săgeata, Semănatul, Puma – este cea „aleasă”, potrivit numerologului Mihai Voropchievici.

Nativii împrumută trăsăturile Pumei și sunt lideri înnăscuți, pot ajunge chiar să conducă lumea! Dacă li se oferă puterea, o vor folosi în cel mai bun mod și se vor face remarcați în funcțiile de conducere. Calitatea lor cea mai de preț va fi perseverența. Ca și o săgeată, aceștia nu se vor abate de la drumul lor, până când nu vor obține ceea ce își doresc, scrie noutati.info.

Tainele horoscopului mayaș

Într-un spațiu geografic diferit de cel al vechilor egipteni și sumerieni, scrie astrodex.ro, o altă civilizație avansată a încercat să descifreze tainele astrelor și influența lor asupra oamenilor.

Civilizația Maya, căci despre ea este vorba, a reușit, conform istoricilor, să prezică datele viitoarelor eclipse și fenomene astronomice.

Învățații mayași au împărțit anul în 260 de zile și au socotit că timpul se scurge în cicluri. Astfel, zodiacul mayaș se împarte în 20 de semne solare și 13 tonuri galactice.

Ca și grecii, mayașii au botezat aceste semne după panteonul lor.

Mihai Voropchievici, omul cu runele de la Antena 3, este unul dintre cei mai respectați numerologi din România

Mihai Voropchievici are studii în domeniul numerologiei.

Acesta este specialist în arte divinatorii, astrologie, numerologie, chiromanție și cartomanție. Voropchievici are 68 de ani și este tatăl a trei copii, două fete și un băiat.

Voropchievici se descrie drept un om credincios, dar respectă o singură superstiție, aceea de a nu păși cu stângul când coboară dimineața din pat.

„Eu cred în Dumnezeu! Eu nu contest credința. Ceea ce contest sunt poate preoții. Sunt unii preoți cu har, alții… de dar. Pe aceștia din urmă îi contest…”, a declarat numerologul.

