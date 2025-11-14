Prima pagină » HOROSCOP » Care este ziua ta magică, în intervalul 17–23 noiembrie, în funcție de zodia ta: explozie de schimbări cosmice

Care este ziua ta magică, în intervalul 17–23 noiembrie, în funcție de zodia ta: explozie de schimbări cosmice

14 nov. 2025, 20:26, HOROSCOP
Care este ziua ta magică, în intervalul 17–23 noiembrie, în funcție de zodia ta: explozie de schimbări cosmice
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Săptămâna care vine, 17-23 noiembrie 2025, aduce o explozie de schimbări cosmice: Luna Nouă în Scorpion, intrarea lui Mercur în Săgetător. Nativii vor avea parte de intensitate, revelații și un optimism care îi impinge înainte, desi lucrurile nu par încă perfecte. Mai mult, fiecare zodie va avea câte o zi norocoasă, iată care este:

Berbec Vineri, 21 noiembrie

Berbecii revin în forță, după o perioadă în care și-au pus la îndoială capacitățile și direcția, ziua de vineri le aduce claritate și încredere de sine. Proiectele se mișcă, iar visurile devin posibile.

Taur Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri le arată nativilor uneori planurile cele mai bune sunt cele pe care nu le-ai făcut. Intrarea Soarelui în Săgetător le reaprinde curajul, dorința de schimbare și spiritul aventurier acestor nativi.

Gemeni Marți, 18 noiembrie

Ziua de marți vine cu revelații puternice și înțelegeri care îi vor ajuta se realinieze cu drumul lor real. Sfatul este să nu se grăbească, căci ce urmează merită fiecare clipă de așteptare.

Rac Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri vine cu validare, cuvinte frumoase, oferte profesionale sau chiar un bonus. Nativii primesc ceea ce au meritat de mult timp.

Leu Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri vine cea mai jucăușă, romantică și creativă perioadă din acest an. Nativii trebuie să se bucure de energie, de oameni, de viață. Norocul lor stă exact în lucrurile care îi fac să zâmbească.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Fecioară — Joi, 20 noiembrie

Ziua de joi le aduce schimbări de direcție, idei noi și curajul de a recunoaște ce își doresc cu adevărat. O zi excelentă pentru planuri, revelații și începuturi.

Balanță Vineri, 21 noiembrie

Vineri este ziua în care nativii prind voce, și chiar una puternică. Spun lucrurile direct, clar, frumos, iar oamenii îi aud. Fie e vorba de o declarație, o negociere sau o întâlnire importantă, succesul îi găsește.

Scorpion Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri este cea în care nativii își revendică puterea și încep să facă ceea ce simt, nu ceea ce se așteaptă. Universul le aprinde dorințele și le curajul de care aveau nevoie.

Săgetător — Joi, 20 noiembrie

Joi vor auzi clar vocea interiorului rău, care le va spune: acela este drumul lor. Noua Lună le aprinde intuiția și îi pregătește pentru renașterea sezonului lor. E o zi magică, cu mesaje subtile și direcții noi.

Capricorn Vineri, 21 noiembrie

Vineri este o zi în care nativii se vor întoarce spre viața personală, spre casă, spre liniște. Este o zi în care investesc în emoții, nu în proiecte și exact asta le aduce norocul.

Vărsător Marți, 18 noiembrie

Ziua de marți va începe analiza: Ce carieră vor? Ce îi reprezintă? Ce și-au dorit cândva, dar au abandonat? Așadar, marți e despre “Aha!”-uri profesionale cu impact mare pe termen lung.

Pești Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri îi impinge pe nativi în lumina reflectoarelor — la propriu sau la figurat. Cariera, proiectele personale, business-ul: toate primesc un boost masiv. Se deschide deci o etapă de succes și prosperitate.

Autorul recomandă:

Horoscop 15 noiembrie 2025. PEȘTII au nevoie de o binemeritată vacanță

Mediafax
Postul Crăciunului a început pentru credincioșii ortococși. Zilele cu dezlegare la pește din următoarea perioadă
Digi24
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din Capitală. Surse: „Nu trebuia să fie anesteziată”
Cancan.ro
Adevărul despre relația lui Gabi Tamaș cu soția lui: a bătut-o și a acuzat-o de infidelitate
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Medic român ATI în Germania, despre cazul copilului mort după anestezie: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
Mediafax
Ce mâncăm în Postul Crăciunului pentru a fi sănătoși
Click
Cum a fost atacată Alexandra Velniciuc după moartea lui Horia Moculescu. Are o relație de 25 de ani cu un regizor cunoscut, iar trecutul ei ascunde mari drame
Digi24
Ilie Bolojan a făcut o listă cu companiile de stat care au pierderi și sunt „o gaură neagră” pentru buget: „Trebuie lichidate”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cel mai mare crater modern de pe Pământ a fost descoperit în sudul Chinei
EXTERNE Ciocniri în Chicago: Se duc lupte între protestatarii care susțin imigrația și agenți federali în fața centrului de antiimigrație
19:40
Ciocniri în Chicago: Se duc lupte între protestatarii care susțin imigrația și agenți federali în fața centrului de antiimigrație
Aproape JUMĂTATE dintre OCCIDENTALI cred că DEMOCRAȚIA NU MAI FUNCȚIONEAZĂ. Cetățenii din Europa de vest, Marea Britanie și SUA nu se mai simt reprezentați de propriile guverne, arată un amplu studiu Ipsos, publicat de Politico
19:24
Aproape JUMĂTATE dintre OCCIDENTALI cred că DEMOCRAȚIA NU MAI FUNCȚIONEAZĂ. Cetățenii din Europa de vest, Marea Britanie și SUA nu se mai simt reprezentați de propriile guverne, arată un amplu studiu Ipsos, publicat de Politico
ACTUALITATE Medic ATI, Germania, referitor la tragedia fetiței ucise la dentist: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
19:17
Medic ATI, Germania, referitor la tragedia fetiței ucise la dentist: „Nu aș accepta niciodată ca propriul meu copil să fie anesteziat astfel”
SPORT Sportivul român, născut la New York, vrea să învingă SUA
19:00
Sportivul român, născut la New York, vrea să învingă SUA
PROTEST Protest anti și pro Savonea în fața Curții Supreme. CSM acuză că manifestațiile sunt organizate de politicieni
18:59
Protest anti și pro Savonea în fața Curții Supreme. CSM acuză că manifestațiile sunt organizate de politicieni