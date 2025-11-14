Care este ziua ta magică, în intervalul 17–23 noiembrie, în funcție de zodia ta: explozie de schimbări cosmice

Săptămâna care vine, 17-23 noiembrie 2025, aduce o explozie de schimbări cosmice: Luna Nouă în Scorpion, intrarea lui Mercur în Săgetător. Nativii vor avea parte de intensitate, revelații și un optimism care îi impinge înainte, desi lucrurile nu par încă perfecte. Mai mult, fiecare zodie va avea câte o zi norocoasă, iată care este:

Berbec — Vineri, 21 noiembrie

Berbecii revin în forță, după o perioadă în care și-au pus la îndoială capacitățile și direcția, ziua de vineri le aduce claritate și încredere de sine. Proiectele se mișcă, iar visurile devin posibile.

Taur — Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri le arată nativilor că uneori planurile cele mai bune sunt cele pe care nu le-ai făcut. Intrarea Soarelui în Săgetător le reaprinde curajul, dorința de schimbare și spiritul aventurier acestor nativi.

Gemeni — Marți, 18 noiembrie

Ziua de marți vine cu revelații puternice și înțelegeri care îi vor ajuta să se realinieze cu drumul lor real. Sfatul este să nu se grăbească, căci ce urmează merită fiecare clipă de așteptare.

Rac — Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri vine cu validare, cuvinte frumoase, oferte profesionale sau chiar un bonus. Nativii primesc ceea ce au meritat de mult timp.

Leu — Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri vine cea mai jucăușă, romantică și creativă perioadă din acest an. Nativii trebuie să se bucure de energie, de oameni, de viață. Norocul lor stă exact în lucrurile care îi fac să zâmbească.

Fecioară — Joi, 20 noiembrie

Ziua de joi le aduce schimbări de direcție, idei noi și curajul de a recunoaște ce își doresc cu adevărat. O zi excelentă pentru planuri, revelații și începuturi.

Balanță — Vineri, 21 noiembrie

Vineri este ziua în care nativii prind voce, și chiar una puternică. Spun lucrurile direct, clar, frumos, iar oamenii îi aud. Fie că e vorba de o declarație, o negociere sau o întâlnire importantă, succesul îi găsește.

Scorpion — Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri este cea în care nativii își revendică puterea și încep să facă ceea ce simt, nu ceea ce se așteaptă. Universul le aprinde dorințele și le dă curajul de care aveau nevoie.

Săgetător — Joi, 20 noiembrie

Joi vor auzi clar vocea interiorului rău, care le va spune: acela este drumul lor. Noua Lună le aprinde intuiția și îi pregătește pentru renașterea sezonului lor. E o zi magică, cu mesaje subtile și direcții noi.

Capricorn — Vineri, 21 noiembrie

Vineri este o zi în care nativii se vor întoarce spre viața personală, spre casă, spre liniște. Este o zi în care investesc în emoții, nu în proiecte — și exact asta le aduce norocul.

Vărsător — Marți, 18 noiembrie

Ziua de marți va începe analiza: Ce carieră vor? Ce îi reprezintă? Ce și-au dorit cândva, dar au abandonat? Așadar, marți e despre “Aha!”-uri profesionale cu impact mare pe termen lung.

Pești — Vineri, 21 noiembrie

Ziua de vineri îi impinge pe nativi în lumina reflectoarelor — la propriu sau la figurat. Cariera, proiectele personale, business-ul: toate primesc un boost masiv. Se deschide deci o etapă de succes și prosperitate.

