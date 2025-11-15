Prima pagină » HOROSCOP » Cea mai ghinionistă zodie în dragoste, potrivit faimoasei Mariana Cojocaru. Se preconizează un divorț până în 2028

Cea mai ghinionistă zodie în dragoste, potrivit faimoasei Mariana Cojocaru. Se preconizează un divorț până în 2028

15 nov. 2025, 16:15, HOROSCOP
Cea mai ghinionistă zodie în dragoste, potrivit faimoasei Mariana Cojocaru. Se preconizează un divorț până în 2028

Mariana Cojocaru vine cu vești proaste pentru un nativ. Potrivit acesteia, până în anul 2028 se preconizează și un divorț, însă nimeni și nimic nu îi va sta în cale în următorii ani.

Ai simțit vreodată că unii nativi sunt mai norocoși decât tine? Adevărul este că unele semne zodiacale sunt mai predispuse să aibă parte de ghinion decât altele. Este vorba despre Lei, aceștia nu vor avea parte de noroc în dragoste.

Cea mai ghinionistă zodie în dragoste, ce spune Mariana Cojocaru

În problemele inimii, Leii par să se confrunte cu mai multe provocări și obstacole decât alte semne zodiacale. Deși este esențial să ne amintim că astrologia nu este singurul factor determinant în dragoste, lei vor avea parte de un șir de ghinioane în relațiile lor personale. Astrele ar putea indica motivele din spatele ghinionului lor.

„Viața amoroasă îți va mai da bătăi de cap încă vreo trei ani de acum încolo, după care vei trage linie. Nu va mai exista cale de mijloc sau loc de compromisuri. Apoi vei repune cariera pe primul plan. Sorții de izbândă vor fi ai celor care muncesc din greu și cu dăruire”, spune Mariana Cojocaru.

Motivul principal care stă în spatele ghinionului este că de cele mai multe ori, ești mult prea concentrat pe tine. Este important să ai standarde ridicate și să te pui pe primul plan, însă nu uita să îi arăți și celui de lângă tine cât de important este.

